Из России в Крым этапировали 15 арестованных крымских татар

Активистов этапировали для опознания "засекреченным свидетелем"
Из России в аннексированный Крым этапировали пятнадцать крымских татар - фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook правозащитной группы "Крымская солидарность".
Сообщается, что следственные действия проводит ФСБ России по Крыму и Севастополю.
"На следственных действиях происходит опознание обвиняемых "второй симферопольской группы" засекреченным свидетелем. По некоторым из фигурантов в Крыму уже прошли судебные заседания по продлению ареста. По завершению следственных экспериментов всех вывезут обратно в Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении.
Среди этапированных:
Напомним, 27 марта 2019 года в аннексированном Крыму прошли массовые обыски в домах крымскотатарских активистов. В том числе активистов общественного обьединения "Крымская солидарность". Всего силовиками РФ были задержаны 24 активиста. Их подозревают в участии и организации ячейки запрещенной в России и анексированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". Обвиняемыми по этому делу являются 25 крымских татар.
Также, напомним, 19 сентября ФСБ провела очередные обыски у крымских татар в селе Солнечная Долина, которое расположено недалеко от города Судак.