Из-за России и КНДР глобальная безопасность находится под угрозой, - Мишель

Вторжение России в Украину и недавние испытания КНДР баллистических ракет существенно угрожают глобальной безопасности. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель во время посещения Хиросимы в рамках визита в Японию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Пока мы говорим, глобальная безопасность находится под угрозой. Россия, обладающая ядерным оружием, атакует суверенную Украину и при этом позволяет себе рассуждать о вариантах применения ядерного оружия", - подчеркнул Мишель.

Президент Европейского совета также отметил, что память о ядерном ударе по Хиросиме должна являться для всего мира ярким напоминанием о неотложности укрепления международных правил ядерного разоружения и контроля над вооружением.