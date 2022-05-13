Из-за России и КНДР глобальная безопасность находится под угрозой, - Мишель

Вторжение России в Украину и недавние испытания КНДР баллистических ракет существенно угрожают глобальной безопасности. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель во время посещения Хиросимы в рамках визита в Японию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Пока мы говорим, глобальная безопасность находится под угрозой. Россия, обладающая ядерным оружием, атакует суверенную Украину и при этом позволяет себе рассуждать о вариантах применения ядерного оружия", - подчеркнул Мишель.
Президент Европейского совета также отметил, что память о ядерном ударе по Хиросиме должна являться для всего мира ярким напоминанием о неотложности укрепления международных правил ядерного разоружения и контроля над вооружением.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия на сегодня является самой прямой угрозой мировому порядку. Из-за ее варварской войны против Украины и тревожного пакта с Китаем.
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