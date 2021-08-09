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В России из-за изношенного оборудования в больнице погибли девять пациентов

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Москва, Понедельник 09 августа 2021 22:15
В России из-за изношенного оборудования в больнице погибли девять пациентов Фото: в России погибли девять пациентов из-за изношенного оборудования в больнице (facebook.com/screennews.ad)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В больнице столицы Северной Осетии (Россия) Владикавказ из-за перебоя с подачей кислорода скончались девять пациентов. По предварительным данным, причиной сбоя стал порыв подземной трубы, которая находилась в изношенном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

Источник издания сообщил, что причиной смерти пациентов стало прекращение подачи кислорода. Остановка произошла из-за порыва изношенной подземной трубы, которая ведет от кислородной станции в реанимацию.

Поломку кислородной системы и гибель пациентов в больнице Владикавказа подтвердили в правительстве и Минздраве Северной Осетии.

"В результате поломки кислородной системы скончались девять человек", - сообщили в пресс-службе правительства.

В Минздраве агентству уточнили, что скончавшиеся пациенты на момент прекращения подачи кислорода были в тяжелом состоянии. Всего в реанимационном отделении находились 71 человек.

По факту гибели девяти пациентов Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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