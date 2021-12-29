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В России допустили возвращение смертной казни

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Россия, Среда 29 декабря 2021 05:25
В России допустили возвращение смертной казни Фото: Валерий Зорькин , председатель Конституционного суда РФ(wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

В России возможно возвращение смертной казни. Об этом заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

Зорькин написал книгу "Конституционное правосудие: процедура и смысл", ее опубликовали на сайте суда. Автор книги утверждает, что не исключает возможности возвращения в России смертной казни.

По мнению Зоркина, введение моратория на высшую меру наказания в свое время стало уступкой ценностям, которые российскому национальному правосознанию несвойственны.

"То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем", - заявил Зоркин.

Председатель КС России также напоминает, что формально смертная казнь в стране не отменена, но на нее действует бессрочный мораторий. Ввести запрет может только законодатель.

Напомним, что суд в России ликвидировал "Мемориал". В действиях организации увидели угрозу.

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