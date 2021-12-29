У Росії допустили повернення смертної кари

В Росія можливе повернення смертної кари. Про це заявив голова Конституційного Суду РФ Валерій Зорькін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ .

Зорькін написав книгу "Конституційне правосуддя: процедура і сенс", її опублікували на сайті суду. Автор книги стверджує, що не виключає можливості повернення в Росії смертної кари.

На думку Зоркіна, введення мораторію на вищу міру покарання свого часу стало поступкою цінностям, які російській національній правосвідомості невластиві.

"Та обставина, що КС прийняв рішення, що робить неможливим застосування смертної кари в Росії на даному історичному етапі її розвитку, не виключає можливості повернення до цієї міри покарання в майбутньому", - заявив Зоркін.

Голова КС Росії також нагадує, що формально смертна кара в країні не скасована, але на неї діє безстроковий мораторій. Ввести заборону може тільки законодавець.