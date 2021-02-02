В России за день задержали почти 700 человек на протестах за Навального

Фото: задержание на протестах (ОВД-инфо)

В России сегодня, 2 февраля, проходят протесты из-за суда над оппозиционером Алексеем Навальным. Так, за день силовики задержали 679 людей.

Об этом сообщает ОВД-инфо.

В Москве протестующим не дали выйти на Манежную площадь. В Петербурге зачистили Гостиный двор.

Центральные станции метро закрываются, поезда едут мимо без остановки.

Москвичи, вы молодцы! pic.twitter.com/WWeoi0o2w9 — Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) February 2, 2021

На данный момент известно в общей сумме о 679 задержанных за весь день. Отмечается, что задержания проходят "очень жестко".

В Москве сотрудник ОМОН ударил журналиста телеграм-канала Real View Федора Худокормова



видео: Avtozak LIVE pic.twitter.com/6PW5tWa0IY — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

Напомним, сегодня, 2 февраля Навального отправили в тюрьму на 3,5 года. Суд сменил условный срок на реальный

Добавим, на приговор Навальному уже отреагировали представители ряда стран. Приговор оппозиционеру называют циничным и призывают немедленно его освободить.