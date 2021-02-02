ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В России за день задержали почти 700 человек на протестах за Навального

Россия, Вторник 02 февраля 2021 23:24
В России за день задержали почти 700 человек на протестах за Навального
Фото: задержание на протестах (ОВД-инфо)
Автор: Даша Харченко

В России сегодня, 2 февраля, проходят протесты из-за суда над оппозиционером Алексеем Навальным. Так, за день силовики задержали 679 людей.

Об этом сообщает ОВД-инфо.

В Москве протестующим не дали выйти на Манежную площадь. В Петербурге зачистили Гостиный двор.

Центральные станции метро закрываются, поезда едут мимо без остановки.

На данный момент известно в общей сумме о 679 задержанных за весь день. Отмечается, что задержания проходят "очень жестко".

Напомним, сегодня, 2 февраля Навального отправили в тюрьму на 3,5 года. Суд сменил условный срок на реальный

Добавим, на приговор Навальному уже отреагировали представители ряда стран. Приговор оппозиционеру называют циничным и призывают немедленно его освободить.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Российская ФедерацияНавальныйпротест

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь