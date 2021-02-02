В России за день задержали почти 700 человек на протестах за Навального

В России сегодня, 2 февраля, проходят протесты из-за суда над оппозиционером Алексеем Навальным. Так, за день силовики задержали 679 людей.
Об этом сообщает ОВД-инфо.
В Москве протестующим не дали выйти на Манежную площадь. В Петербурге зачистили Гостиный двор.
Центральные станции метро закрываются, поезда едут мимо без остановки.
Москвичи, вы молодцы! pic.twitter.com/WWeoi0o2w9— Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) February 2, 2021
На данный момент известно в общей сумме о 679 задержанных за весь день. Отмечается, что задержания проходят "очень жестко".
В Москве сотрудник ОМОН ударил журналиста телеграм-канала Real View Федора Худокормова— ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021
видео: Avtozak LIVE pic.twitter.com/6PW5tWa0IY
Напомним, сегодня, 2 февраля Навального отправили в тюрьму на 3,5 года. Суд сменил условный срок на реальный
Добавим, на приговор Навальному уже отреагировали представители ряда стран. Приговор оппозиционеру называют циничным и призывают немедленно его освободить.