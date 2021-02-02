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У Росії за день затримали майже 700 осіб на протестах за Навального

Росія, Вівторок 02 лютого 2021 23:24
У Росії за день затримали майже 700 осіб на протестах за Навального
Фото: затримання на протестах (ОВС-інфо)
Автор: Даша Харченко

У Росії сьогодні, 2 лютого, проходять протести через суд над опозиціонером Олексієм Навальним. Так, за день силовики затримали 679 людей.

Про це повідомляє ОВС-інфо.

У Москві протестувальникам не дали вийти на Манежну площу. У Петербурзі зачистили Гостинний двір.

Центральні станції метро закриваються, поїзди їдуть повз без зупинки.

На даний момент відомо в загальній сумі про 679 затриманих за весь день. Зазначається, що затримання проходять "дуже жорстко".

Нагадаємо, сьогодні, 2 лютого Навального відправили у в'язницю на 3,5 роки. Суд змінив умовний термін на реальний

Додамо, на вирок Навальному вже відреагували представники ряду країн. Вирок опозиціонеру називають цинічним і закликають негайно його звільнити.

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