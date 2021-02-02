У Росії за день затримали майже 700 осіб на протестах за Навального

У Росії сьогодні, 2 лютого, проходять протести через суд над опозиціонером Олексієм Навальним. Так, за день силовики затримали 679 людей.
Про це повідомляє ОВС-інфо.
У Москві протестувальникам не дали вийти на Манежну площу. У Петербурзі зачистили Гостинний двір.
Центральні станції метро закриваються, поїзди їдуть повз без зупинки.
Москвичі, ви молодці! pic.twitter.com/WWeoi0o2w9— Штаб Навального в Москві (@teamnavalny_mos) February 2, 2021
На даний момент відомо в загальній сумі про 679 затриманих за весь день. Зазначається, що затримання проходять "дуже жорстко".
У Москві співробітник ОМОН вдарив журналіста телеграм-каналу Real View Федора Худокормова— ОВС-Інфо (@OvdInfo) February 2, 2021
відео: Avtozak LIVE pic.twitter.com/6PW5tWa0IY
Нагадаємо, сьогодні, 2 лютого Навального відправили у в'язницю на 3,5 роки. Суд змінив умовний термін на реальний
Додамо, на вирок Навальному вже відреагували представники ряду країн. Вирок опозиціонеру називають цинічним і закликають негайно його звільнити.