России уже давно пора прекратить бессмысленную военную агрессию, - Кулеба

России уже давно пора наконец прекратить эту бессмысленную военную агрессию, которая не достигла своей стратегической цели. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью "Радио Свобода".

Кулеба отметил, что Россия как государство-оккупант, согласно нормам международного права, несет ответственность за то, что происходит на временно оккупированных ею территориях.

"Ситуация с пандемией еще раз демонстрирует необходимость соблюдения этих норм. И что территории, где царит беззаконие, во времена пандемии могут превратиться в бомбу замедленного действия. А вообще это все в очередной раз обнажает простую суть: России уже давно пора наконец прекратить эту бессмысленную военную агрессию, которая не достигла своей стратегической цели", - заявил он.

Напомним, Украина передаст в Офис прокурора Международного уголовного суда доказательства нарушения прав пленных украинцев пророссийскими боевиками.

Ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста до сих пор не получил полного доступа к пленным украинцам на оккупированных территориях Донбасса, несмотря на договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой.