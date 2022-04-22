В России авиакомпаниям рекомендовали подготовиться к полетам без GPS, - росСМИ

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) рекомендовала российским авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS). Из-за ее возможного отключения или "глушения" сигналов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Известия".

Как пишет росСМИ, такое письмо глава Росавиации Дмитрий Ядров направил гендиректору "Госкорпорации по организации воздушного движения" Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства, которые переадресовали его руководству авиаперевозчиков.

"Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования американской глобальной спутниковой навигационной системы (GPS). Это связано с ее возможным отключением, а также "глушением" сигналов GPS и спуфинг-атаками при полетах в районе Калининградской области, над Черным морем, к востоку от Финляндии и Средиземноморья", - говорится в сообщении.

Таким образом, как отмечается в материале, при отключении GPS экипажи должны быть готовы к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала, и использование ими дублирующих средств воздушной навигации.

Напомним, недавно стало известно, что Россия пытается помешать Украине использовать глобальную систему позиционирования (GPS).

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