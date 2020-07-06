В России арестовали украинского экс-футболиста по делу о шпионаже

Бывшего украинского футболиста Василия Василенко арестовали в России по делу о шпионаже в пользу Украины. Украинец находится в одном из следственных изоляторов Москвы.

Об этом сообщает ТАСС.

"Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Ему предъявлено обвинение", - указано в сообщении.

Отмечается, что экс-футболиста арестовали в российской столице еще в октябре 2019 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов").

Весной же обвинение переквалифицировали на шпионаж.

Отмечается, что об аресте стало известно только сейчас, поскольку Василенко не обжаловал ни одно из постановлений о продлении ареста, как и сам факт содержания под стражей.

Кроме того, в Мещанском суде Москвы проинформировали, что 19 июня постановлением районного суда срок ареста Василенко продлили до 24 сентября.

Подчеркнем, детали уголовного дела в отношении подследственного содержат гриф "секретно". Согласно санкции статьи о шпионаже, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Василенко с 1992 по 2001 год играл на позиции защитника в командах "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск). Он является гражданином Украины.

Напомним, в аннексированном Крыму Федеральная служба безопасности РФ задержала двоих человек по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

Как писало РБК-Украина, Государственный департамент США требует освободить американца, осужденного в России за "шпионаж".