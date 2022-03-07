В России на антивоенных акциях в 69 городах задержали 5 тысяч человек

В организации обнародовали списки задержанных и отметили, что на самом деле в каждом отделе полиции может быть больше участников митингов, чем в представленных силовиками данных за 6 марта и ночь 7-го.

Так, по состоянию на 04:42 (по киевскому времени) понедельника было задержано уже 4948 человек в 69 городах.

Больше всего задержаний было в Москве (2363 человек) и Санкт-Петербурге (1243 человек).

Также несколько сотен задержанных - в Новосибирске и Екатеринбурге (224 и 118 человек соответственно).

В ряде других крупных городов данные выглядят так: