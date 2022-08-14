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Роспропаганда заявила об ударе по штабу ЧВК "Вагнера" в Попасной

Фото: "вагнеровцев" накрыли в Попасной (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

В оккупированной Попасной (Луганская область) под удар попал штаб российских наемников из частной военной компании "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram российского пропагандиста Юрия Котенка.

"Нанесен удар по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной. Источники на Донбассе подтверждают", - отметил он.

По его словам, информация о гибели основателя военной компании Евгения Пригожина не подтверждается. Судя по опубликованным в социальных сетях кадрам, есть пострадавшие.

Фото: последствия удара по штабу "вагнеровцев"

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что "вагнеровцы" завербовали более тысячи уголовников в колониях для войны против Украины.

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ПопаснаяВойна России против Украины