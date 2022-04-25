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"Роснефть" попыталась продать крупный объем нефти за рубли, но не нашла покупателей

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Москва, Понедельник 25 апреля 2022 17:52
"Роснефть" попыталась продать крупный объем нефти за рубли, но не нашла покупателей Фото: "Роснефть" не смогла продать нефти за рубли (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Роснефть" не смогла продать нефть на крупномасштабном тендере после требования предоплаты в рублях. Компания выставила 6,5 млн тонн нефти из российских портов в мае-июне, но к понедельнику заявок подано не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе "Роснефть" пошла по стопам путинского распоряжения "Газпрому" и потребовала 100-процентную предоплату и конвертацию платежа в рубли для закупки ее нефти.

Провал тендера подчеркивает растущую борьбу кремлевской нефтяной компании за продажу нефти из-за широкомасштабных санкций Запада в отношении России за вторжение в Украину.

Москва публично признала, что с марта столкнулась с некоторыми проблемами с экспортом нефти из-за санкций, но пообещала активизировать сотрудничество с Азией, чтобы перенаправить часть продаж нефти с Запада.

Санкции Запада в отношении российской нефти являются частью более широких усилий по политической и экономической изоляции Москвы из-за вторжения, которые включают обсуждение нефтяного эмбарго в масштабах всего ЕС.

ЕС гораздо больше зависит от российского газа, чем от нефти, и аналитики и экономисты говорят, что полное эмбарго на российский газ погрузит континент в глубокую рецессию.

Евросоюз также посоветовал своим членам не поддаваться требованию президента России Владимира Путина платить рубли за газ российской газовой монополии "Газпрому".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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