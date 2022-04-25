"Роснефть" спробувала продати великий обсяг нафти за рублі, але не знайшла покупців

"Роснефть" не змогла продати нафту на великомасштабному тендері після вимоги передоплати в рублях. Компанія виставила 6,5 млн тонн нафти з російських портів у травні-червні, але до понеділка заявок подано не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Минулого тижня "Роснефть" пішла по стопах путінського розпорядження "Газпрому" і зажадала 100-відсоткову передоплату і конвертацію платежу в рублі для закупівлі її нафти.

Провал тендеру підкреслює зростаючу боротьбу кремлівської нафтової компанії за продаж нафти через широкомасштабні санкції Заходу щодо Росії за вторгнення в Україну.

Москва публічно визнала, що з березня зіткнулася з деякими проблемами з експортом нафти через санкції, але пообіцяла активізувати співпрацю з Азією, щоб перенаправити частину продажів нафти із Заходу.

Санкції Заходу щодо російської нафти є частиною більш широких зусиль з політичної та економічної ізоляції Москви через вторгнення, які включають обговорення нафтового ембарго в масштабах всього ЄС.

ЄС набагато більше залежить від російського газу, ніж від нафти, і аналітики та економісти кажуть, що повне ембарго на російський газ занурить континент в глибоку рецесію.

Євросоюз також порадив своїм членам не піддаватися вимозі президента Росії Володимира Путіна платити рублі за газ російської газової монополії "Газпрому".