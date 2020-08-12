У Ярославского заявили, что не знают суть претензий власти к инвесторам "Мотор Сичи"

DCH планирует осуществлять стратегию развития "Мотор Cич" вместе с китайскими партнерами. Также компания подчеркивает, что не знает, в чем заключаются претензии государства к инвесторам "Мотор Cичи".

Об этом говорится в ответе компании на запрос НВ.

"Что касается операционной деятельности, то здесь в большей мере будут задействоваться ресурсы DCH, поскольку наша группа глубже интегрирована в украинские реалии и имеет больше релевантного опыта. Кроме того, DCH будет обладать правом вето на ключевые решения относительно деятельности предприятия", - говорится в ответе.

Целевыми рынками для продукции "Мотор Сичи" у Ярославского называют не только КНР, но и другие страны, за исключением РФ, КНДР и Ирана.

"Но на данном этапе об освоении новых рынков еще рано говорить, должны быть созданы правовые предпосылки для развития предприятия", - подчеркивают в DCH.

Кроме того, в компании добавляют, что за все годы, в течение которых китайских партнеров не допускают к предприятию, со стороны госорганов появлялись только абсурдные формулировки и сфабрикованные дела, рассмотрение которых искусственно затягивалось.

В качестве примера пресс-служба приводит требование СБУ в 2017 г. арестовать акции ПАО "Мотор Cич" под предлогом того, что китайская сторона намерена переместить активы и производственные мощности акционерного общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению.

"Как с этим обвинением сочетается тот факт, что наши китайские партнеры после приобретения акций инвестировали в "Мотор Сич" не менее $100 млн. И может ли факт осуществления многомиллионных инвестиций быть свидетельством желания разрушить, перенести, уничтожить предприятие?" – добавляю в DCH.

Также у Ярославского заявляют, что расследование длится столько лет просто потому, что нет объективных оснований для его проведения.

На вопросы о сохранности технологий "Мотор Сичи" в DCH отвечают, что технологии, о которых идет речь, отнюдь не передовые.

"Да, это проверенные, надежные технологии и двигатели, но не продвинутые инновационные решения и ноу-хау, за которыми охотятся в мире. Во-вторых, технологии нельзя механически перенести — они ничего не значат без людей, их знаний и их практики взаимодействия в производственном процессе. То есть в случае с "Мотор Cич" одновременно и передавать нечего, и передача, как таковая, принципиально невозможна. Если говорить предметно, то наши китайские партнеры уже обсудили вопрос технологий с Укроборонпромом, все детали неоднократно рассматривались, и возвращаться к ним в рамках этого интервью нет смысла", - ответили в пресс-службе DCH.

В то же время, как отмечает НВ, в DCH отказались комментировать обстоятельства, при которых компания Александра Ярославского заинтересовалась проектом, роль Джека Ма в этом знакомстве, а также возможное влияние геополитики на ситуацию, сложившуюся вокруг предприятия "Мотор Сич".

НВ также удалось узнать, что Александр Ярославский помимо "Мотор Сичи" заинтересован и в приобретении Харьковского авиазавода.

"Нам знакомы существующие на этом предприятии проблемы, и мы готовы подключаться к процессу их решения. Тем более, что этот вопрос уже обсуждался с Укроборонпромом", - информирует пресс-служба группы.

Напомним, "Мотор Сич" - один из крупнейших в мире производителей авиационных и вертолетных двигателей. Длительное время его единолично контролировал экс-нардеп Вячеслав Богуслаев, который до сих пор является президентом предприятия и генеральным конструктором вертолетной техники. Лишь в декабре прошлого года 81-летний президент предприятия признал, что продал в 2016 г. свои акции инвесторам из Китая, чтобы спасти "Мотор Сич".

В свою очередь, владелец и президент DCH Александр Ярославский призвал прекратить препятствовать законным акционерам компании "Мотор Сич" распоряжаться своей собственностью. В противном случае инвесторы пойдут в международный арбитраж, что помешает украинской инвестиционной привлекательности и станет причиной охлаждения отношений с крупнейшим торговым партнером.