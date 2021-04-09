У Ярославского заявили, что создают "парк парков" в "Экополис ХТЗ"

Бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ" представляет собой не просто индустриальный парк. Согласно концепции, индустриальный кластер будет иметь 5-компонентный функционал и по сути станет "парком парков".

Об этом сообщил директор управляющей компании "Экополис ХТЗ" группы DCH Виталий Баранников во время Mintrans Forum.

"Наша задача - построить бизнес-парк, который станет, по сути, агрегатором, "парком парков". Международные консультанты разработали для нас 5-компонентный функционал - производство, логистика, ритейл, офисная недвижимость и жилая недвижимость с необходимой социальной инфраструктурой (культура, спорт), ориентированная на резидентов "Экополис ХТЗ". Мы их скомпоновали условно в индустриальный, технологический и retail&entertainment кластеры. В конечном итоге перед нами стоит задача развивать инновационное производство, и для этого мы идем по такой цепочке создания стоимости: образование, наука, R&D, экспериментальное производство и затем серийное производство", - рассказал он на форуме.

По его словам, над концепцией "Экополиса ХТЗ" работали не только самые известные в мире профильные консультанты, но и лучшие международных архитекторы и дизайнеры.

"В ближайшее время мы утвердим генеральный план реализации проекта - и, как обычно, у нас в DCH бывает, начнем опережающими темпами его выполнять", - заявил директор управляющей компании "Экополис ХТЗ".

Напомним, 8 апреля в рамках Mintrans Forum "Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов" в Харькове состоялась первая национальная панельная дискуссия по теме развития индустриальных парков.

Помимо харьковского "Экополиса ХТЗ" (группа DCH Александра Ярославского) в ней приняли участие представители iPARK и Bila Tserkva, которые вместе с властью и инвесторами обсудили перспективы этого формата стимулирования инновационных секторов экономики в Украине.

По состоянию на сегодня свое желание стать резидентами "Экополиса ХТЗ" выразили и закрепили соответствующими меморандумами Dell, HP, Huawei, ZTE и др.

В то же время, по итогам харьковского форума индустриальный кластер, вероятно, пополнится еще одним машиностроительным проектов - турецкая корпорация Karsan рассматривает размещение здесь своего производства.

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов рассказал журналистам, что договорился с руководителями этой компании о закупке автобусов для текущих нужд городского общественного транспорта и о договоренности о последующей организации сборочного производства.

"Мы договорились о том, что в Харькове будет осуществляться сборка современных автобусов, что даст городу около 300 рабочих мест. Я крайне заинтересован в том, чтобы такие мощные производства развивались у нас в Харькове. Мы знаем уже о харьковском трамвае, который будем производить на площадке "Экополиса ХТЗ", вот еще и автобусы запустим", - сказал он.

В "Экополисе ХТЗ" подтвердили готовность принять еще одного индустриального резидента. "Наши масштабы позволяют это. Есть готовые цеха с подведенными коммуникациями, и мы полностью готовы реализовывать данный проект, когда придет время", - отметил Виталий Баранников.

Как известно, бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ" создается на свободных площадях легендарного Харьковского тракторного завода, который стал ядром индустриальной части этой инновационной экосистемы.

Проект развивает группа DCH Александра Ярославского. "Экополис ХТЗ" планирует к 2033 году привлечь порядка $1 млрд и стать центром национального проекта "Украинская Кремниевая долина", реализацией которого по поручению Владимира Зеленского в Харькове занимаются Ярославский и местная власть