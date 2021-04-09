У Ярославського заявили, що створюють "парк парків" в "Екополіс ХТЗ"

Бізнес-парк високих технологій "Екополіс ХТЗ" являє собою не просто індустріальний парк. Згідно з концепцією, індустріальний кластер буде мати 5-компонентний функціонал і по суті стане "парком парків".

Про це повідомив директор керуючої компанії "Екополіс ХТЗ" групи DCH Віталій Баранніков під час Mintrans Forum.

"Наше завдання - побудувати бізнес-парк, який стане, по суті, агрегатором, "парком парків". Міжнародні консультанти розробили для нас 5-компонентний функціонал - виробництво, логістика, рітейл, офісна нерухомість і житлова нерухомість з необхідною соціальною інфраструктурою (культура, спорт), орієнтована на резидентів "Екополіс ХТЗ". Ми їх скомпонували умовно в індустріальний, технологічний та retail&entertainment кластери. В кінцевому підсумку перед нами стоїть завдання розвивати інноваційне виробництво, і для цього ми йдемо по такому ланцюжку створення вартості: освіта, наука, R&D, експериментальне виробництво і потім серійне виробництво", - розповів він на форумі.

За його словами, над концепцією "Екополісу ХТЗ" працювали не лише найвідоміші у світі профільні консультанти, але і кращі міжнародних архітектори і дизайнери.

"Найближчим часом ми затвердимо генеральний план реалізації проекту - і, як звичайно, у нас в DCH буває, почнемо випереджаючими темпами його виконувати", - заявив директор керуючої компанії "Екополіс ХТЗ".

Нагадаємо, 8 квітня в рамках Mintrans Forum "Муніципальна інфраструктура: розвиток і комфорт міст" у Харкові відбулася перша національна панельна дискусія на тему розвитку індустріальних парків.

Крім харківського "Екополісу ХТЗ" (група DCH Олександра Ярославського) у ній взяли участь представники iPARK і Bila Tserkva, які разом з владою та інвесторами обговорили перспективи цього формату стимулювання інноваційних секторів економіки в Україні.

Станом на сьогодні своє бажання стати резидентами "Екополісу ХТЗ" висловили і закріпили відповідними меморандумами Dell, HP, Huawei, ZTE та інші.

Водночас за підсумками харківського форуму індустріальний кластер, ймовірно, поповниться ще одним машинобудівним проектів - турецька корпорація Karsan розглядає розміщення тут свого виробництва.

В.о. мера Харкова Ігор Терехов розповів журналістам, що домовився з керівниками цієї компанії про закупівлю автобусів для поточних потреб міського громадського транспорту і про домовленості щодо подальшої організації складального виробництва.

"Ми домовилися про те, що в Харкові буде здійснюватися збірка сучасних автобусів, що дасть місту близько 300 робочих місць. Я вкрай зацікавлений у тому, щоб такі потужні виробництва розвивалися у нас в Харкові. Ми знаємо вже про харківському трамваї, який будемо проводити на майданчику "Екополісу ХТЗ", ось ще й автобуси запустимо", - сказав він.

В "Екополісі ХТЗ" підтвердили готовність прийняти ще одного індустріального резидента. "Наші масштаби дозволяють це. Є готові цеху з підведеними комунікаціями, і ми повністю готові реалізовувати цей проект, коли настане час", - зазначив Віталій Баранніков.

Як відомо, бізнес-парк високих технологій "Екополіс ХТЗ" створюється на вільних площах легендарного Харківського тракторного заводу, який став ядром індустріальної частини цієї інноваційної екосистеми.

Проект розвиває група DCH Олександра Ярославського. Екополіс ХТЗ" планує до 2033 року залучити близько $1 млрд і стати центром національного проекту "Українська Кремнієва долина", реалізацією якого за дорученням Володимира Зеленського в Харкові займаються Ярославський і місцева влада