У Ярославского заявили о готовности восстановить усадьбу авиастроителя Сикорского

"Учитывая значимость исторической личности Игоря Сикорского для истории Украины и украинского авиастроения, DCH готова принять участие в этом проекте - взять на себя часть затрат, а также обеспечить выполнение необходимых строительных работ. Официальные письма за подписью владельца и президента DCH Александра Ярославского, в которых содержится предложение организационно и ресурсно поддержать проект восстановления усадьбы Игоря Сикорского в Киеве, уже направлены Ее превосходительству госпоже Кристине Квин, временной поверенной в делах США в Украине, и министру обороны Украины Андрею Тарану", - говорится в сообщении пресс-службы.

В DCH напомнили, что уделяют большое внимание увековечиванию памяти выдающихся исторических личностей, а также имеют большой опыт в строительстве и, в частности, реставрировали старинное здание харьковского аэропорта в рамках масштабного инфраструктурного проекта подготовки города к Евро-2012.

"Мы системно поддерживаем ведущие украинские вузы - лучший в Украине Харьковский национальный университет им. Каразина, а также Харьковский национальный университет им. Бекетова, Национальный технический институт "ХПИ" и др. В рамках нашей программы корпоративной социальной ответственности уже установлены памятники лауреатам Нобелевской премии Саймону Кузнецу, Илье Мечникову, Льву Ландау и классику украинской литературы Петру Гулаку-Артемовскому, а также создан музей академика архитектуры Алексея Бекетова", - добавили в компании.

Кроме того, отмечатся, что DCH имеет богатый опыт строительства, девелопмента, реализации инфраструктурных проектов в разных регионах. В их числе возведение в Харькове нового аэропорта, реставрацию исторического здания "старого" терминала, строительство нового стадиона, первого в городе 5* отеля и других объектов для Чемпионата Европы по футболу - Евро-2012.