Семья Ротшильдов заявила о готовности инвестировать в "Экополис ХТЗ"

Также Ротшильд назвал главный фактор, который может вызвать доверие к Украине у международных инвесторов.

"Дело в людях, с которыми вы ведете бизнес, партнерах: с DCH в течение последних 15 лет мы ведем еще один бизнес - у меня есть отличный опыт работы с ним. Он очень честный и безупречный амбассадор Украины. Благодаря ему я приехал сюда, чтобы посмотреть на Харьков как место для инвестиций", - заявил финансист.

В свою очередь Александр Ярославский поблагодарил гостя за приезд и за интерес к "Экополису ХТЗ".

"Спасибо моему другу - Натаниэлю Ротшильду. Мы полночи беседовали по поводу этого проекта, и он выразил желание поучаствовать не только советом, но и своими знаниями, связями - это будет серьезным локомотивом", - добавил Ярославский.

Он также рассказал журналистам, что обсудил с Натаниэлем еще одно направление сотрудничества: создание большого современного шоппинг-молла в Харькове неподалеку от стадиона "Металлист".

"Харькову повезло, что господин Ротшильд приехал, своими глазами все увидел - он не впервые в Харькове, но в последний раз он был здесь более 10 лет назад. Я ему очень благодарен и уверен, что вместе мы честно, выгодно и с пользой для Харькова и харьковчан реализуем серьезные проекты", - отметил Ярославский.