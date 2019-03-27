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У Ярославского рассказали о возможностях для расширения маршрутной сети аэропорта Харькова

Новости » Инфраструктура    27.03.2019 - 09:23
У Ярославского рассказали о возможностях для расширения маршрутной сети аэропорта Харькова
Фото: пресс-конференция в Международном аэропорту "Харьков" (из открытых источников)

Ryanair открывает новые международные маршруты из аэропорта Харькова

Международный аэропорт "Харьков", принадлежащий группе DCH Александра Ярославского, начинает сотрудничество с крупнейшим европейским лоукост-авиаперевозчиком Ryanair. Об этом стало известно на пресс-конференции в Международном аэропорту "Харьков", сообщает РБК-Украина.

Здесь впервые назвали точные маршруты первых авиаперелетов воздушных судов Ryanair из "первой столицы" - пассажиры смогут воспользоваться услугами авиакомпании для того, чтобы посетить Краков и Вильнюс.

"Мы рады, что Харьков стал третьим украинским аэропортом для Ryanair. В 2019 г. мы планируем связать Украину с 24 городами в 11 странах и перевезти за год 1,4 миллиона пассажиров", — рассказал о планах компании в Украине исполнительный директор Ryanair Sun Михал Качмажик.

"Нам приятно, что именно харьковский аэропорт был выбран такой значимой авиакомпанией для сотрудничества. Мы уже пообщались с представителями Ryanair о дальнейших планах и надеемся, у нас впереди ещё много общих проектов", — подчеркнула председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

По словам Владимира Васильченко, генерального директора компании-оператора Международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящей в группу DCH Александра Ярославского, открытие рейсов авиакомпании Ryanair из аэропорта "Харьков" — результат длительных переговоров.

"Впервые с Ryanair мы провели встречу ещё в 2010 году на форуме Routes, который проводился на базе нашего аэропорта. Именно этот момент стал отправной точкой в наших взаимоотношениях. Начало сотрудничества с Ryanair открывает большие возможности для расширения маршрутной сети харьковского аэропорта, ведь эта лоукост-авиакомпания является крупнейшей авиакомпанией в Европе", — рассказал он.   

Уже в июне 2019 года самолеты начнут летать по маршруту Харьков-Краков (Польша), а в октябре — по маршруту Харьков-Вильнюс (Литва). Рейсы в оба города будут осуществляться дважды в неделю. В честь начала сотрудничества Международного аэропорта "Харьков" и Ryanair первым пассажирам предлагают скидки на билеты в Краков при условии их приобретения до полуночи четверга 28 марта текущего года по цене от 14,99 евро. 

Ирландская авиакомпания Ryanair — крупнейший европейский лоукост-перевозчик. Свыше 450 ее воздушных судов летают на более чем 1 600 направлениях, связывая регулярным сообщением 215 аэропортов 34 стран. В 2018 году Ryanair обслужил 139,2 миллионов пассажиров.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).

Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого терминала, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались около миллиона путешественников. В 2018 году международный аэропорт "Харьков" открыл 6 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас.

Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3 139, и в 2019 году продолжит увеличиваться. В 2019 году аэропорт Харькова планирует увеличить пассажиропоток на 25% до 1,2 миллиона путешественников за счет привлечения новых авиаперевозчиков и запуска новых рейсов. Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Ryanair, Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp и многие другие.

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