У Ярославского рассказали о первом авиарейсе из Харькова в Кутаиси

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, осуществил 4 июня инаугурационную отправку первого рейса по новому регулярному прямому маршруту Харьков-Кутаиси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines открыла пятое за 2019 год направление из Харькова: 4 июня из Международного аэропорта "Харьков" отправился первый самолёт в Кутаиси (Грузия). Регулярные рейсы по этому маршруту будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и пятницам", - говорится в сообщении.

Стоимость билетов в одну сторону на новом маршруте составит от 2 186 гривен, они уже доступны к покупке на сайте авиакомпании, в кассах аэропорта и билетных агентствах.

Как известно, управляющая компания-оператор Международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящая в группу DCH Ярославского, реализует стратегию расширения маршрутной сети международных и внутренних перелетов. SkyUp Airlines — один из стратегических партнеров харьковского аэропорта, который постоянно базирует здесь одно из своих воздушных судов — современный лайнер Boеing 737-800 NG на 189 пассажирских мест.

В последние недели аэропорт Ярославского регулярно сообщает об инаугурационных вылетах, а также анонсирует первые рейсы на новых регулярных и чартерных маршрутах уже на ближайшие дни.

Так, на минувших выходных, 2 июня из Харькова впервые вылетели авиалайнеры на регулярных маршрутах в итальянский Римини и в Одессу. Ранее, 25 мая Харьков получил прямое регулярное сообщение с испанской Барселоной, а 30 мая — с Ларнакой на Кипре. С 11 июня 2019 года аэропорт Ярославского анонсировал регулярные прямые рейсы Харьков-Париж, стоимость билетов на которых составит от 2 714 гривен, а время пребывания лайнера в воздухе составит лишь 4 часа 5 минут.

Наряду с открытием новых регулярных направлений международный аэропорт "Харьков" активно развивает сезонное авиасообщение на наиболее популярных среди украинских путешественников направлениях и анонсировал запуск в туристический сезон чартерных перелётов в Шарм-эш-Шейх (Египет), Тиват (Черногория), Монастир (Тунис) и Анталия (Турция).

Билеты на всех новых маршрутах также доступны путешественникам на сайте авиакомпании, в кассах аэропорта и билетных агентствах.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).

Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались около миллиона путешественников. В 2018 году международный аэропорт "Харьков" открыл 6 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини.

В 2019 году аэропорт Харькова анонсировал дальнейшее расширение сети перелетов наряду с увеличением числа партнерских авиакомпаний. Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3 139, по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов международный аэропорт "Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp и многие другие.