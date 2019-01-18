У Ярославского подтвердили открытие перелетов из Харькова в Рим и Милан от 45 евро

Фото: Владимир Васильченко (пресс-служба)

Ernest Airlines запускает рейсы из Харькова в Рим и Милан

Международный аэропорт "Харьков", принадлежащий группе DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, продолжает расширять сеть международных перелетов и анонсировал с 12 марта два новых маршрута в Рим и Милан. Об этом на совместной пресс-конференции сообщили руководитель компании-оператора харьковского аэропорта и представители компании-перевозчика, сообщает РБК-Украина.

С 12 марта по 4 апреля рейсы в итальянские города будут доступны трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. А с 4 апреля - дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов, включающая налоги и ручную кладь, составит от 45 евро. Бронирование билетов доступно на сайте компании Ernest Airlines, а также в туристических и билетных агентствах.

"Компания Ernest Airlines развивается с хорошим трендом. Она целенаправленно укрепляет связь между отдельными государствами, как Италия и Украина, и настроена на долгосрочное сотрудничество. Наши пассажиры уже знакомы с направлениями Рим и Милан, и мы уверены, они будут пользоваться спросом", - рассказал генеральный директор компании-оператора международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящей в группу DCH Александра Ярославского, Владимир Васильченко.

Для обслуживания пассажиров, вылетающих из Харькова на итальянских направлениях, авиакомпания Ernest Airlines предложит современные самолеты Airbus A320 на 180 посадочных мест с сервисом buy on board.

"Мы рады расширить и консолидировать нашу сеть полетов, соединив Харьков с международными аэропортами Милан-Мальпенса и Рим-Фьюмичино и, соответственно, с двумя стратегическими направлениями в самом сердце Европы. Мы уверены, что наши украинские клиенты оценят такую перспективу и возможность посетить два чудесных города", - отметил на совместной пресс-конференции по случаю открытия новых рейсов из Харькова Массимо Ди Перна, директор по продажам и маркетингу Ernest Airlines.

Компания-перевозчик выбрала аэропорт Ярославского для развития сообщения с европейскими аэропортами благодаря стратегическому расположению города в густонаселенном регионе Украины, где высок спрос на перелеты в Италию. Украинцы часто летают туда на отдых, работу, к родственникам и друзьям, а многие итальянцы ведут бизнес в Украине. Представители властей Харьковской области отмечают высокий вклад аэропорта Александра Ярославского в развитие экономики региона, международных деловых и туристических связей.

"Харьков и Харьковская область являются привлекательными регионами и для бизнеса, и для туристов. В 2018 году областная администрация провела более 90 встреч с представителями 150 стран. В том, что эти встречи состоялись, большая заслуга аэропорта, который продолжает открывать новые рейсы", - заявил на совместной пресс-конференции Андрей Колос, директор Департамента экономики и международных отношений Харьковской областной государственной администрации.

Международный аэропорт "Харьков" - один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались около миллиона путешественников, что на 19% больше, чем в 2017 году.

В 2018 году международный аэропорт "Харьков" открыл 6 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. В 2019 году аэропорт Харькова откроет новые международные рейсы в Краков, Рим и Милан, на внутренних авиамаршрутах - перелет Харьков - Одесса.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus Airlines, LOT Polish Airlines, МАУ, SkyUp Airlines и многие другие.