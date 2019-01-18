У Ярославського підтвердили відкриття перельотів з Харкова в Рим і Мілан від 45 євро

Фото: Володимир Васильченко (прес-служба)

Ernest Airlines запускає рейси з Харкова в Рим і Мілан

Міжнародний аеропорт "Харків", що належить групі DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, продовжує розширювати мережу міжнародних перельотів і анонсував з 12 березня два нових маршрути в Рим і Мілан. Про це на спільній прес-конференції повідомили керівник компанії-оператора харківського аеропорту та представники компанії-перевізника, повідомляє РБК-Україна.

З 12 березня по 4 квітня рейси в італійські міста будуть доступні тричі на тиждень: по вівторках, четвергах і неділях. А з 4 квітня - двічі на тиждень: по четвергах і неділях. Вартість квитків, включає податки і ручну поклажу, складе від 45 євро. Бронювання квитків доступно на сайті компанії Ernest Airlines, а також в туристичних і квиткових агентствах.

"Компанія Ernest Airlines розвивається з хорошим трендом. Вона цілеспрямовано зміцнює зв'язок між окремими державами, як Італія і Україна, і налаштована на довгострокову співпрацю. Наші пасажири вже знайомі з напрямками Рим і Мілан, і ми впевнені, вони будуть користуватися попитом", - розповів генеральний директор компанії-оператора міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського, Володимир Васильченко.

Для обслуговування пасажирів, що вилітають з Харкова на італійських напрямках, авіакомпанія Ernest Airlines запропонує сучасні літаки Airbus A320 на 180 посадочних місць з сервісом buy on board.

"Ми раді розширити і консолідувати нашу мережу польотів, з'єднавши Харків з міжнародними аеропортами Мілан-Мальпенса і Рим-Фьюмічіно і, відповідно, з двома стратегічними напрямами у самому серці Європи. Ми впевнені, що наші українські клієнти оцінять таку перспективу і можливість відвідати два чудових міста", - зазначив на спільній прес-конференції з нагоди відкриття нових рейсів з Харкова Массімо Ді Перна, директор з продажу та маркетингу Ernest Airlines.

Компанія-перевізник вибрала аеропорт Ярославського для розвитку сполучення з європейськими аеропортами завдяки стратегічному розташуванню міста в густонаселеному регіоні України, де високий попит на перельоти в Італію. Українці часто літають туди на відпочинок, роботу, до родичів і друзів, а багато італійців ведуть бізнес в Україні. Представники влади Харківської області відзначають високий внесок аеропорту Олександра Ярославського у розвиток економіки регіону, міжнародних ділових і туристичних зв'язків.

"Харків і Харківська область є привабливими регіонами і для бізнесу, і для туристів. У 2018 році обласна адміністрація провела понад 90 зустрічей з представниками 150 країн. У тому, що ці зустрічі відбулись, велика заслуга аеропорту, який продовжує відкривати нові рейси", - заявив на спільній прес-конференції Андрій Колос, директор Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного їй аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників, що на 19% більше, ніж у 2017 році.

В 2018 році міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів у Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілана, Барселону, Ріміні і Бургас. У 2019 році аеропорт Харкова відкриє нові міжнародні рейси до Кракова, Риму і Мілану, на внутрішніх авиамаршрутах - переліт Харків - Одеса.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus Airlines, LOT Polish Airlines, МАУ, SkyUp Airlines і багато інші.