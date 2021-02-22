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У Ярославского подписали меморандум с крупнейшим фондом из ОАЭ 

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 14:11
У Ярославского подписали меморандум с крупнейшим фондом из ОАЭ  Фото: DCH (пре-сслужба)
Автор: РБК-Украина

Группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского завершила процедуру подписания меморандума о взаимопонимании с инвестиционным фондом правительства Абу-Даби Mubadala.

Об этом сообщила пресс-служба группы.

В компании отмечают, что фонд Mubadala проявлял интерес к сотрудничеству с DCH еще до поездки официальной украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в ОАЭ.

"Ранее, во второй половине января 2021 г., в Украине по инициативе фонда Mubadala побывала делегация его представителей для переговоров с менеджментом группы DCН, в процессе которых обсуждался, в том числе, проект меморандума. Впоследствии документ был финализирован и подписан сторонами 18 февраля текущего года", - говорится в сообщении на официальном сайте DCH.

Подписанный между Mubadala и украинской DCH меморандум определяет общие принципы сотрудничества в совместных проектах.

Напомним, как сообщалось, во время визита официальной делегации Украины в ОАЭ во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским ряд государственных структур и частных украинских компаний подписали меморандумы о взаимопонимании с Mubadala для совместной работы в перспективных инвестиционных проектах.

Президент, комментируя подписание меморандумов с Mubadala, назвал намерения фонда инвестировать в Украину важным шагом в открытии пути для масштабных инвестиций в Украину из стран Западной Азии.

Государственная холдинговая компания Mubadala принадлежит правительству Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах и действует по модели фондов национального благосостояния.

Фонд входит в перечень крупнейших суверенных инвестиционных фондов мира. Его задача - содействие диверсификации экономики Абу-Даби.

Основное внимание сфокусировано на управлении долгосрочными инвестициями, которые направлены на обеспечение высокой финансовой отдачи и социальные блага для эмирата.

По итогам 2019 года активы фонда превысили $232 млрд, а годовая прибыль - $14 млрд долларов США. Портфель инвестиций Mubadala представлен компаниями в 50 странах мира.

Группа DCH - многопрофильный холдинг, объединяющий активы известного украинского бизнесмена Александра Ярославского (ТОП-10 списка Forbes Ukraine) в сфере финансов, промышленности, горнодобывающей индустрии, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла.

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Новости Украины Экономика DCH Группа Александр Ярославский Объединенные Арабские Эмираты
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