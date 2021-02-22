У Ярославского подписали меморандум с крупнейшим фондом из ОАЭ 

В компании отмечают, что фонд Mubadala проявлял интерес к сотрудничеству с DCH еще до поездки официальной украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в ОАЭ.

"Ранее, во второй половине января 2021 г., в Украине по инициативе фонда Mubadala побывала делегация его представителей для переговоров с менеджментом группы DCН, в процессе которых обсуждался, в том числе, проект меморандума. Впоследствии документ был финализирован и подписан сторонами 18 февраля текущего года", - говорится в сообщении на официальном сайте DCH.

Подписанный между Mubadala и украинской DCH меморандум определяет общие принципы сотрудничества в совместных проектах.