У Ярославского подписали меморандум с крупнейшим фондом из ОАЭ
Группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского завершила процедуру подписания меморандума о взаимопонимании с инвестиционным фондом правительства Абу-Даби Mubadala.
Об этом сообщила пресс-служба группы.
В компании отмечают, что фонд Mubadala проявлял интерес к сотрудничеству с DCH еще до поездки официальной украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в ОАЭ.
"Ранее, во второй половине января 2021 г., в Украине по инициативе фонда Mubadala побывала делегация его представителей для переговоров с менеджментом группы DCН, в процессе которых обсуждался, в том числе, проект меморандума. Впоследствии документ был финализирован и подписан сторонами 18 февраля текущего года", - говорится в сообщении на официальном сайте DCH.
Подписанный между Mubadala и украинской DCH меморандум определяет общие принципы сотрудничества в совместных проектах.
Напомним, как сообщалось, во время визита официальной делегации Украины в ОАЭ во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским ряд государственных структур и частных украинских компаний подписали меморандумы о взаимопонимании с Mubadala для совместной работы в перспективных инвестиционных проектах.
Президент, комментируя подписание меморандумов с Mubadala, назвал намерения фонда инвестировать в Украину важным шагом в открытии пути для масштабных инвестиций в Украину из стран Западной Азии.
Государственная холдинговая компания Mubadala принадлежит правительству Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах и действует по модели фондов национального благосостояния.
Фонд входит в перечень крупнейших суверенных инвестиционных фондов мира. Его задача - содействие диверсификации экономики Абу-Даби.
Основное внимание сфокусировано на управлении долгосрочными инвестициями, которые направлены на обеспечение высокой финансовой отдачи и социальные блага для эмирата.
По итогам 2019 года активы фонда превысили $232 млрд, а годовая прибыль - $14 млрд долларов США. Портфель инвестиций Mubadala представлен компаниями в 50 странах мира.
Группа DCH - многопрофильный холдинг, объединяющий активы известного украинского бизнесмена Александра Ярославского (ТОП-10 списка Forbes Ukraine) в сфере финансов, промышленности, горнодобывающей индустрии, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла.