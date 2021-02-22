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У Ярославського підписали меморандум з великим фондом з ОАЕ

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 14:11
У Ярославського підписали меморандум з великим фондом з ОАЕ Фото: DCH (пре-сслужба)
Автор: РБК-Україна

Група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського завершила процедуру підписання меморандуму про взаєморозуміння з інвестиційним фондом уряду Абу-Дабі Mubadala.

Про це повідомила прес-служба групи.

У компанії відзначають, що фонд Mubadala виявляв інтерес до співпраці з DCH ще до поїздки офіційної української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським в ОАЕ.

"Раніше, у другій половині січня 2021 р., в Україні за ініціативою фонду Mubadala побувала делегація його представників для переговорів з менеджментом групи DCН, в процесі яких обговорювалося, в тому числі проект меморандуму. Згодом документ було фіналізовано і підписано сторонами 18 лютого поточного року", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті DCH.

Підписаний між Mubadala і української DCH меморандум визначає загальні принципи співробітництва в спільних проектах.

Нагадаємо, як повідомлялося, під час візиту офіційної делегації України в ОАЕ на чолі з президентом України Володимиром Зеленським низка державних структур і приватних українських компаній підписали меморандуми про взаєморозуміння з Mubadala для спільної роботи в перспективних інвестиційних проектах.

Президент, коментуючи підписання меморандумів з Mubadala, назвав наміри фонду інвестувати в Україну важливим кроком у відкритті шляхи для масштабних інвестицій в Україну з країн Західної Азії.

Державна холдингова компанія Mubadala належить уряду Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах і діє за моделлю фондів національного добробуту.

Фонд входить в перелік найбільших суверенних інвестиційних фондів світу. Його завдання - сприяння диверсифікації економіки Абу-Дабі.

Основна увага приділена управлінню довгостроковими інвестиціями, які спрямовані на забезпечення високої фінансової віддачі й соціальні блага для емірату.

За підсумками 2019 року активи фонду перевищили $232 млрд, а річний прибуток - $14 млрд доларів США. Портфель інвестицій Mubadala представлений компаніями в 50 країнах світу.

Група DCH - багатопрофільний холдинг, що об'єднує активи відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського (ТОП-10 списку Forbes Ukraine) у сфері фінансів, промисловості, гірничодобувної індустрії, транспорту, будівництва, девелопменту, рітейлу.

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