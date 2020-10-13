У Ярославского начали организацию производства трамваев в "Экополисе ХТЗ"

Группа DCH бизнесмена Александра Ярославского завершила подготовительные работы и приступила к организации производства современных украинских трамваев на базе "Экополиса ХТЗ" в Харькове.

Об этом сообщает Delo.ua.

Как известно, это совместный проект местной власти Харькова и DCH, а "Экополис ХТЗ" входит в число приоритетных проектов стратегии развития города.

"Я - сторонник конкретных действий, все это видели на примере Евро-2012. Когда был построен отель, обвились аэропорт и стадион. Евро закончилось, а люди и сегодня, спустя годы, пользуются всем. Не боги горшки обжигают. Город в лице Геннадия Кернеса и Игоря Терехова обратился ко мне с такой просьбой об идее создания трамваев. Я поддержал. И скоро о нашем новом харьковском трамвае узнают все", - сказал на открытии производственной площадки Александр Ярославский.

В свою очередь, первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов отмечает, что проект по выпуску новых трамваев не осуществился бы без участия Александра Ярославского и Геннадия Кернеса.

"А это развитие харьковской промышленности и забота об окружающей среде, ведь трамвай - самый экологический вид транспорта. А еще это мегаразвитие коммунального транспорта и забота о наших горожанах, которые им пользуются", - добавил он.

Работа по организации трамвайного производства была начата с создания необходимой технической документации.

"Мы находимся на территории будущего цеха, в котором собственно и будет открыто производство современных трамваев. Здесь предстоят ремонтные работы в большом объеме, это не проблема. Производство будет комплексным - "проектирование-создание- выпуск". Наш трамвай должен быть лучше европейских моделей по цене и качеству. Через 1,5-2 года планируем начать серийное производство", - сообщил генеральный директор ХТЗ, на территории которого будет организовано производство, Андрей Коваль.

Как сообщают в DCH, Александр Ярославский планирует инвестировать в производство современных низкопольных трамваев около EUR 5,5 млн. Инжиниринговое и консультационное сопровождение проекта будут осуществлять зарубежные партнеры из Чехии.

"Трамвайное производство станет первым резидентом индустриальной части бизнес-парка "Экополис ХТЗ" помимо самого Харьковского тракторного завода. Кроме того, у нас много глобальных технологических компаний, с которыми мы готовимся сотрудничать. К примеру, сегодня подписали меморандум с Hewкlett Packard Enterprise. Мы полностью открыты в работе для своих партнеров", - сообщил директор управляющей компании "Экополиса ХТЗ" Виталий Баранников.

Напомним, по оценкам экспертов, подвижной состав трамвайного транспорта в 14 украинских городах, использующих этот вид транспорта, серьезно изношен.

Более 90% вагонов старше 20 лет, более 50% из них требуют срочной замены. В Украине нет своего производства трамвайной техники, потребность страны покрывается за счет вагонов категории second hand.

"Экополис ХТЗ" - долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского, предполагающий глубокий редевелопмент территории Харьковского тракторного завода (ХТЗ).

Проект позволит создать принципиально новую инновационную деловую экосистему мирового уровня для развития высокотехнологичного производства, бизнеса и исследований.

Плановый объем инвестиций к 2033 году составит более $1 млрд. На базе "Экополиса ХТЗ" реализуется национальный проект Украинская Кремниевая Долина, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.