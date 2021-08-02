Ярославский заявил, что Украина и Харьков могут принять Суперкубок УЕФА в 2024 году

"Подготовка к Суперкубку идет полным ходом. Многие детали я раскрывать не могу. Сначала была договоренность о проведении Суперкубка в 2025 году. Открою вам секрет, что УЕФА рассматривает возможность проведения Суперкубка в 2024 году - на год раньше. Мы знаем, что в 2022 году в Финляндии проходит Суперкубок, в 2023 в Казани, а 2024 оказался никем не занят и мы надеемся… Мы [подойдем к этому] со всем упорством. Для этого важно, чтобы все помогали, все впряглись в эту телегу", - сказал Ярославский.

Он напомнил, что в 2018 харьковские областные власти уже предприняли неудачную попытку включиться в соревнование за проведение в Харькове Суперкубка УЕФА-2021, но в нынешнем году его принимает Белфаст. Чтобы не повторить промахов прошлого, властям нужно приложить усилия, чтобы Харьков мог претендовать на Суперкубок.

"На этот раз мы взялись гораздо раньше за все,- сказал Ярославский, который уже сейчас инвестирует средства в возрождение и реконструкцию футбольной инфраструктуры Харькова, которая вскоре перейдет из областного подчинения в собственность города. - Государство в первую очередь, потому что инфраструктура должна быть оформлена. УЕФА не пойдет ни на какие договоренности, ни на какие сноски, не будет прощено ничего. Всё должно быть вплоть до цвета табличек".

Как известно, ранее Харьков не мог претендовать на принятие Суперкубка, в том числе, из-за неясного правового статуса объектов футбольной инфраструктуры после их спецконфискации. Сейчас футбольная инфраструктура переходит в собственность города: депутаты областного совета проголосовали за передачу футбольной инфраструктуры Харькова в собственность городу. Чтобы футбольная инфраструктура была собрана воедино в прозрачном правовом статусе Харьковская облгосадминистрация должна обратиться к правительству Украины - это станет последним шагом по передаче находящегося в режиме спецконфискации имущества «Металлиста» в ведение горсовета Харькова.

Ярославский в беседе с журналистом отметил, что Суперкубок важен и для Харькова, и для всей Украины.

"Суперкубок не для Харькова, а для всей Украины. Представить себе, что сейчас в Украине играли бы "Челси" и "Вильярреал", как они будут играть в Белфасте 11 августа! Мы надеемся, что в августе 2024 года топовые команды приедут в Украину и мы сможем насладиться той атмосферой, которая была на Евро-2012. Две топовые команды Европы, а то и мира, будут играть в Украине! Не к этому ли нам всем надо стремиться? И власти, и харьковчанам, и я приложу все силы, чтобы это произошло", - сказал координатор подготовки Харькова к Суперкубку Александр Ярославский.