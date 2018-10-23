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Ярославский встретился со студентами харьковских университетов

Новости » Общество    23.10.2018 - 16:16
Источник фото - пресс-служба группы DCH
Источник фото - пресс-служба группы DCH

Ярославский побывал в двух харьковских вузах

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский побывал в двух харьковских вузах, которые системно поддерживает - в Харьковском национальном университете (ХНУ) им. В.Каразина и в Национальному университете городского хозяйства (НУГХ) им. А.Бекетова. Об этом сообщает пресс-служба группы.

Как известно, бизнесмен в свое время защитил диссертацию кандидата технических наук по теме автоматизации производственных процессов в пищевой промышленности. А в эти летом ученый совет НУГХ присвоил Ярославскому, инвестиции которого в развитие Харьковской области превысили 1 млрд. (в т.ч. 300 млн долларов в строительство инфраструктуры Евро-2012), звание почетного доктора, Doctor Honoris Causa.

В университете городского хозяйства Ярославский осмотрел созданные благодаря его финансовой поддержке памятник известному архитектору Алексею Бекетову и Центр трансфера технологий "Мегаполис". Бизнесмену презентовали результаты научно-исследовательских разработок ИТ-кластера вуза и инновационные строительные технологии.

Ярославский встретился со студентами харьковских университетов

В помещении центра он рассказал студентам о первых шагах в бизнесе, о жизненном кредо, об инвестиционных планах. Ярославский упомянул о планах развития Харьковского тракторного завода. И пригласил студентов и ученых участвовать в реализации планов по инновационному освоении площадей, ныне не задействованных в производственном процессе.

"Не нужно никуда ехать за границу, вот в Харькове интереснейший проект. Работы хватит на десятилетие", - отметил Ярославский.

Ярославский встретился со студентами харьковских университетовЯрославский встретился со студентами харьковских университетовЯрославский встретился со студентами харьковских университетовЯрославский встретился со студентами харьковских университетовЯрославский встретился со студентами харьковских университетов

Кроме того, ректор вуза Владимир Бабаев вручил бизнесмену диплом почетного доктора университета.

В этот же день владелец DCH провел встречу со студентами Харьковского национального университета имени Каразина. Ярославский приехал в ХНУ вместе с дочерью Екатериной, чтобы встретиться со студентами и ответить на их вопросы.

Как рассказывают "каразинцы", бизнесмена здесь ждали давно и счастливы возможности пообщаться. На встрече ХНУ Ярославский также пригласил студентов и преподавателей подключаться к проектам развития легендарного Харьковского тракторного завода. Тем более, что между вузом и предприятием действует соглашение о стратегическом сотрудничестве. И подчеркнул важность образования для будущего каждого человека:

"Без образования ты не станешь никем. Я бы сказал, что ключ ко всему – в образовании. Вот я взял с собой сегодня в университет свою дочь, чтобы она посмотрела на учебное заведение с вековыми традициями, прониклась его духом. Хочу, чтобы дети получили качественное образование".

Бизнесмен призвал студентов занимать созидательную позицию и верить в Украину. "Я инвестирую в Украине, посмотрите, все мои проекты – в этой стране. И если бы я начинал сейчас свой бизнес, то начинал бы его в Украине. Я никогда не сомневался в том, что у Украины нормальное экономическое будущее, - сказал Ярославский. – Мы построили одно, второе, третье, и я уверен, что мы на правильном пути. Мы все можем, и не надо обращать внимание ни на какие политические неурядицы".

В рамках стратегического партнерства DCH и ХНУ Ярославский пообещал поддержать производство брендированной сувенирной продукции с "каразинской" символикой, а также рассмотреть возможность участия в проекте создания унирситетской клиники.

Напомним, 20 апреля при Харьковском национальном университете городского хозяйства им. Бекетова открылся "Центр трансфера технологий "Мегаполис". Проект имеет своей целью содействие развитию технологических и социальных инновационных идей, их реализации и внедрению в практику работы предприятий.

Кроме того, DCH и входящий в его состав Харьковский тракторный завод (ХТЗ) подписали меморандум о стратегическом партнерстве с Харьковским национальным университетом им. Каразина и Национальным техническим университетом "Харьковский политехнический институт". На территории ХНУ благодаря выделенному бизнесменом финансированию установлены памятники исторически связанным с вузом лауреатам Нобелевской премии Илье Мечникову, Льву Ландау и Саймону Кузнецу и классику украинской литературы Петру Гулаку-Артемовскому. А на территории НУГХ - памятник известному архитектору Алексею Бекетову, имя которого носит вуз.

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