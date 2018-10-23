Ярославський зустрівся зі студентами харківських університетів

Джерело фото - прес-служба групи DCH

Ярославський побував у двох харківських вузах

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський побував у двох харківських вузах, які системно підтримує - в Харківському національному університеті (ХНУ) ім. В.Каразіна та Національному університеті міського господарства (НУМГ) ім. О.Бекетова. Про це повідомляє прес-служба групи.

Як відомо, бізнесмен свого часу захистив дисертацію кандидата технічних наук по темі автоматизації виробничих процесів у харчовій промисловості. А в ці літа вчена рада НУМГ присвоїв Ярославському, інвестиції якого у розвиток Харківської області перевищили 1 млрд. (в т. год. 300 млн доларів у будівництво інфраструктури Євро-2012), звання почесного доктора, Doctor Honoris Causa.

В університеті міського господарства Ярославський оглянув створені завдяки його фінансовій підтримці пам'ятник відомому архітектору Олексію Бекетову і Центр трансферу технологій "Мегаполіс". Бізнесмену презентували результати науково-дослідних розробок ІТ-кластеру вузу та інноваційні будівельні технології.

У приміщенні центру він розповів студентам про перші кроки в бізнесі, про життєвому кредо, про інвестиційні плани. Ярославський згадав про плани розвитку Харківського тракторного заводу. І запросив студентів і вчених брати участь у реалізації планів по інноваційному освоєнні площ, нині не задіяних у виробничому процесі.

"Не потрібно нікуди їхати за кордон, от у Харкові цікавий проект. Роботи вистачить на десятиліття", - зазначив Ярославський.

Крім того, ректор вузу Володимир Бабаєв вручив бізнесменові диплом почесного доктора університету.

В цей же день власник DCH провів зустріч зі студентами Харківського національного університету імені Каразіна. Ярославський приїхав в ХНУ разом з дочкою Катериною, щоб зустрітися зі студентами і відповісти на їх запитання.

Як розповідають "каразинці", бізнесмена тут чекали давно і щасливі можливості поспілкуватися. На зустрічі ХНУ Ярославський також запросив студентів і викладачів підключатися до проектів розвитку легендарного Харківського тракторного заводу. Тим більше, що між вузом і підприємством діє угода про стратегічне співробітництво. І підкреслив важливість освіти для майбутнього кожної людини:

"Без освіти ти не станеш ніким. Я б сказав, що ключ до всього – в освіті. Ось я взяв із собою сьогодні в університет свою дочку, щоб вона подивилася на навчальний заклад з віковими традиціями, перейнялася його духом. Хочу, щоб діти отримали якісну освіту".

Бізнесмен закликав студентів займати творчу позицію і вірити в Україну. "Я інвестую в Україні, подивіться, всі мої проекти – у цій країні. І якби я зараз починав свій бізнес, то починав би його в Україні. Я ніколи не сумнівався в тому, що в України нормальне економічне майбутнє, - сказав Ярославський. – Ми побудували одне, друге, третє, і я впевнений, що ми на правильному шляху. Ми всі можемо, і не треба звертати увагу ні на які політичні негаразди".

В рамках стратегічного партнерства DCH і ХНУ Ярославський пообіцяв підтримати виробництво брендованої сувенірної продукції з "каразинською" символікою, а також розглянути можливість участі в проекті створення унирситетской клініки.

Нагадаємо, 20 квітня при Харківському національному університеті міського господарства ім. Бекетова відкрився "Центр трансферу технологій "Мегаполіс". Проект має своєю метою сприяння розвитку технологічних та соціальних інноваційних ідей, їх реалізації та впровадження в практику роботи підприємств.

Крім того, DCH і входить в його склад Харківський тракторний завод (ХТЗ) підписали меморандум про стратегічне партнерство з Харківським національним університетом ім. Каразіна та Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут". На території ХНУ завдяки виділеному бізнесменом фінансуванню встановлені пам'ятники історично пов'язаним з вузом лауреатам Нобелівської премії Іллі Мечникову, Льву Ландау і Саймону Кузнецю і класику української літератури Петру Гулаку-Артемовському. А на території НУМГ - пам'ятник відомому архітектору Олексію Бекетову, ім'я якого носить вуз.