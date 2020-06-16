Ярославский вложит 5,5 млн евро, чтобы выпускать в "Экополис ХТЗ" трамваи

Фото: трамвай (xtz.ua)

Инжиниринговое и консультационное сопровождение проекта будут осуществлять зарубежные партнеры

Группа DCH Александра Ярославского совместно с городской властью Харькова наладит на базе "Экополис ХТЗ" производство трамваев.

Об этом сообщил харьковский мэр Геннадий Кернес в своем Telegram-канале.

"На встрече были бизнесмен и идейный вдохновитель "Экополис ХТЗ" Александр Ярославский, директор Харьковского тракторного завода и представитель "Экополис ХТЗ" Андрей Коваль, мой заместитель по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов и руководитель "Офиса реформ" Михаил Лазарев. Совместными усилиями города и DCH "Экополиса ХТЗ" мы полностью обновим не только парк трамваев Харькова, но и весь подвижной состав трамвайного транспорта в Украине", - написал он.

Харьковский городской голова также упомянул, что за счет "трамвайного проекта" на ХТЗ можно заодно поддержать и завод "Электротяжмаш", оказавшийся на грани банкротства и остановки. Завод специализируется на производстве гидро- и турбогенераторов, а также тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

По его словам, работа над проектом начинается с создания необходимой технической документации. Следующий этап - подготовка производства и его мощностей, а выпуск первых харьковских трамваев запланирован не позднее, чем через 2 года.

Как сообщили в DCH, Александр Ярославский планирует инвестировать в производство современных низкопольных трамваев порядка EUR 5,5 млн. Инжиниринговое и консультационное сопровождение проекта будут осуществлять зарубежные партнеры.

По оценкам экспертов, подвижной состав трамвайного транспорта в 14 украинских городах, использующих этот вид транспорта, серьезно устарел. Более 90% вагонов старше 20 лет, более 50 % требуют срочной замены. В настоящее время в Украину импортируется б/у техника из стран ЕС.

Напомним, Харьковский тракторный завод входит в инвестиционный портфель DCH с 2016 года.

В 2019 г. рост объема реализации продукции составил 16 %, на предприятии реализуется инвестиционная программа модернизации мощностей общей стоимостью $10 млн.

"Экополис ХТЗ" - долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского, предполагающий глубокий редевелопмент территории ХТЗ. Он позволит создать принципиально новую инновационную деловую экосистему мирового уровня для развития высокотехнологичного производства, бизнеса и исследований.

Плановый объем инвестиций в размере $1 млрд обеспечит Украине не менее 13 тыс. современных рабочих мест. "Экополис ХТЗ" назван одним из ключевых проектов стратегии развития города Харьков на 2020-2030.

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Автор: РБК-Украина