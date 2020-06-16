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Ярославський вкладе 5,5 млн євро, щоб випускати в "Екополіс ХТЗ" трамваї

Новини » Економіка     16.06.2020 - 14:31
Ярославський вкладе 5,5 млн євро, щоб випускати в "Екополіс ХТЗ" трамваї
Фото: трамвай (xtz.ua)

Інжиніринговий та консультаційний супровід проекту будуть здійснювати закордонні партнери

Група DCH Олександра Ярославського спільно з міською владою Харкова налагодить на базі "Екополіс ХТЗ" виробництво трамваїв.

Про це повідомив харківський міський голова Геннадій Кернес у своєму Telegram-каналі.

"На зустрічі були бізнесмен і ідейний натхненник "Екополіс ХТЗ" Олександр Ярославський, директор Харківського тракторного заводу і представник "Екополіс ХТЗ" Андрій Коваль, мій заступник з питань інфраструктури міста Євген Водовозов і керівник Офісу реформ" Михайло Лазарєв. Спільними зусиллями міста та DCH "Екополісу ХТЗ" ми повністю оновимо не тільки парк трамваїв Харкова, але і весь рухомий склад трамвайного транспорту в Україні", - написав він.

Харківський міський голова також зазначив, що коштом "трамвайного проекту" на ХТЗ можна заодно підтримати й завод "Електроважмаш", який опинився на межі банкрутства і зупинки. Завод спеціалізується на виробництві гідро- і турбогенераторів, а також тягового електрообладнання для залізничного і міського транспорту.

За його словами, робота над проектом починається зі створення необхідної технічної документації. Наступний етап - підготовка виробництва та його потужностей, а випуск перших харківських трамваїв запланований не пізніше, ніж через 2 роки.

Як повідомили в DCH Олександр Ярославський планує інвестувати у виробництво сучасних низькопольних трамваїв близько 5,5 млн EUR. Інжиніринговий та консультаційний супровід проекту будуть здійснювати закордонні партнери.

За оцінками експертів, рухомий склад трамвайного транспорту в 14 українських містах, які використовують цей вид транспорту, серйозно застарів. Понад 90% вагонів старше 20 років, понад 50 % вимагають термінової заміни. В цей час в Україну імпортується б/у техніка з країн ЄС.

Нагадаємо, Харківський тракторний завод входить в інвестиційний портфель DCH з 2016 року.

У 2019 р. зростання обсягу реалізації продукції склав 16 %, на підприємстві реалізується інвестиційна програма модернізації потужностей загальною вартістю $10 млн.

"Екополіс ХТЗ" - довгостроковий інвестиційний проект групи DCH Олександра Ярославського, який передбачає глибокий редевелопмент території ХТЗ. Він дозволить створити принципово нову інноваційну ділову екосистему світового рівня для розвитку високотехнологічного виробництва, бізнесу і досліджень.

Плановий обсяг інвестицій в розмірі $1 млрд забезпечить Україні не менше 13 тис. сучасних робочих місць. "Екополіс ХТЗ" названий одним з ключових проектів стратегії розвитку міста Харкова на 2020-2030.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України DCH ГруппаОлександр ЯрославськийХарків
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