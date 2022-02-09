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Ярославский увеличил долю в капитале СК "Оранта" до 72,24%

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Киев, Среда 09 февраля 2022 19:40
Ярославский увеличил долю в капитале СК "Оранта" до 72,24% Фото: Александр Ярославский (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бизнесмен Александр Ярославский увеличил свою долю акций в НАСК "ОРАНТА" с 50% до 72,24%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение страховой компании.

Как сообщила НАСК "ОРАНТА" на своем сайте, из состава ее акционеров выбыл "БТА Банк", и принадлежавшие ему около 20,28% перешли в собственность "НС-ФИНАНС", конечным бенефициаром которой является Александр Ярославский.

"ООО "НС-ФИНАНС" Александра Ярославского увеличила свою долю в ПАО НАСК "ОРАНТА" до 72,24%. Соответствующие изменения произошли в структуре собственности 28 декабря 2021 года. Изменение структуры собственности произошло вследствие снижения до ли акций АО "БТА Банк" с 20,284049% до 0%. В свою очередь компания ООО "НС-ФИНАНС", конечным бенефициаром которой является Александр Ярославский, увеличила долю акций с 50,003547% до 72,24036%. Таким образом, АО "БТА Банк" прекратило полномочия акционера СК "ОРАНТА", отступив свою долю акций в размере 20,284049% ООО "НС-ФИНАНС" - владельцу контрольного пакета акций", - сказано в сообщении компании.

Напомним, Ярославский - основатель и президент одной из крупнейших украинских бизнес-групп DCH. Она объединяет активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др.

В сфере финансов Александр Ярославский контролирует банковскую группу "Кредит Днепр", флагманскими активами которой являются "Банк Кредит Днепр", СК "ИНГО" и СК "ИНГО Жизнь".

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Александр Ярославский
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