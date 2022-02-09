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Ярославський збільшив частку в капіталі СК "Оранта" до 72,24%

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Київ, Середа 09 лютого 2022 19:40
Ярославський збільшив частку в капіталі СК "Оранта" до 72,24% Фото: Олександр Ярославський (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Олександр Ярославський збільшив свою частку акцій в НАСК "ОРАНТА" з 50% до 72,24%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення страхової компанії.

Як повідомила НАСК "ОРАНТА" на своєму сайті, зі складу її акціонерів вибув "БТА Банк", і належали йому близько 20,28% перейшли у власність "НС-ФІНАНС", кінцевим бенефіціаром якої є Олександр Ярославський.

"ТОВ "НС-ФІНАНС" Олександра Ярославського збільшила свою частку в ПАТ НАСК "ОРАНТА" до 72,24%. Відповідні зміни відбулися в структурі власності 28 грудня 2021 року. Зміна структури власності відбулася внаслідок зниження до акцій АТ "БТА Банк" з 20,284049% до 0%. Своєю чергою компанія ТОВ "НС-ФІНАНС", кінцевим бенефіціаром якої є Олександр Ярославський, збільшила частку акцій з 50,003547% до 72,24036%. Таким чином, АТ "БТА Банк" припинило повноваження акціонера СК "ОРАНТА", відступивши свою частку акцій у розмірі 20,284049% ТОВ "НС-ФІНАНС" - власнику контрольного пакету акцій", - сказано в повідомленні компанії.

Нагадаємо, Ярославський-засновник і президент однієї з найбільших українських бізнес-груп DCH. Вона об'єднує активи у сфері фінансів, промисловості, транспорту, будівництва, девелопменту, рітейлу та ін.

У сфері фінансів Олександр Ярославський контролює банківську групу "Кредит Дніпро", флагманськими активами якої є" Банк Кредит Дніпро", СК" ІНГО "і СК"ІНГО життя".

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Олександр Ярославський
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