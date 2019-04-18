ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ярославский рассказал о стратегии развития "ИНГО Украина" из группы DCH

Новости » Экономика    18.04.2019 - 12:15
Ярославский рассказал о стратегии развития "ИНГО Украина" из группы DCH
Фото: Александр Ярославский (пресс-служба)

Компания "ИНГО Украина" обнародовала итоги успешной деятельности

Страховая компания "ИНГО Украина", входящая в структуру многопрофильной группы DCH известного бизнесмена Александра Ярославского, обнародовала итоги успешной деятельности и рассказала о планах технологической модернизации бизнес-процессов и построении прибыльного страхового бизнеса на основе инновационной модели развития. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании. 

"По итогам 2018 "ИНГО Украина" собрала свыше 1,2 млрд грн страховых премий - это на 14% превышает показатели аналогичного периода 2017 года. Прибыль компании составила 24,76 млн грн", - сообщила пресс-служба.

Ярославский, президент и основатель группы DCH, которая является владельцем одной из лидирующих на страховом рынке компаний, в своем обращении, опубликованном в годовом отчете компании, обратил внимание на правильно избранную менеджментом "ИНГО Украина" сбалансированную бизнес-стратегию, а также внедрение диджитал-инструментов в деятельности компании, которая демонстрирует прибыльную стабильную деятельность.

"Это наглядное свидетельство того, что стратегическая линия выбрана верно, а работа CК "ИНГО Украина" в составе группы DCH положительно повлияла на динамику развития компании. Важнейшим вектором, который будет определять движение вперед, является внедрение современных digital-решений. Уже сегодня многое сделано на этом пути, на очереди новые, интересные и полезные для клиентов инновационные проекты. Я благодарю менеджмент и команду СК "ИНГО Украина" за системный подход к ведению бизнеса. И уверен в успешном достижении поставленных целей", - отметил Ярославский.

"Компания оставляет неизменной свою стратегическую задачу — прибыльный рост в течение 3-х лет. Для ее достижения "ИНГО Украина" будет работать над повышением операционной эффективности и создавать инновационную среду. Проекты развития онлайн-страхования и углубления клиентоориентированности выходят на качественно новый уровень", - сообщает пресс-служба страховой компании, ссылаясь на слова ее главы правления Игоря Гордиенко.

Ярославский рассказал о стратегии развития &quot;ИНГО Украина&quot; из группы DCH

По итогам года компания сформировала сбалансированный рост сбора страховых премий. Согласно сообщению компании, сборы по имущественным видам страхования превысили более 591 млн. грн. А наибольшую динамику показали направления личных видов страхования - премии компании за 2018 год в этом сегменте превысили 221 млн грн, что на 49% больше показателей 2017 года. Сборы по страхованию ответственности по итогам 2018 года превысили 400 млн грн - это на 50% больше показателей 2017 года.

"Компания успешно работает как с розничными клиентами, так и с корпоративным сектором, благодаря чему сохраняет сбалансированный портфель страховых премий", - сообщила пресс-служба страховой компании "ИНГО Украина".

Акционерная страховая компания "ИНГО Украина" - это 25-летний опыт работы и лидирующие позиции на рынке среди крупнейших страховых компаний страны. 28 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования позволяют компании предоставлять широкий спектр страхового покрытия для корпоративных и розничных клиентов.

"ИНГО Украина" является полным членом Моторного Транспортного Страхового Бюро Украины (МТСБУ), членом Американской Торговой Палаты (АСС), Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) и Международной Торговой Палаты (ICC).  В 2018 году рейтинговое агентство "IBI-Рейтинг" подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг СК "ИНГО Украина" на высшем уровне - uaАА по национальной рейтинговой шкале со стабильным прогнозом.

С 2017 года основным акционером компании является украинская бизнес-группа DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, свыше 20 лет успешно работающая по модели фонда прямых инвестиций, ориентированная на поиск перспективных проектов и активов с потенциалом роста акционерной стоимости и лидерских позиций в своих рыночных сегментах.

DCH успешно реализовала инвестиционные проекты в различных отраслях на общую сумму свыше миллиарда долларов. Приоритетными направлениями деятельности группы являются финансы, промышленность, транспорт, девелопмент, производство стройматериалов, гостиничный бизнес, спорт и др.

У Ярославского объявили об открытии нового авиарейса Гройсман: аэропорт в Днепре нужно строить там, где хотят местные жители
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Александр ЯрославскийDCH Группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь