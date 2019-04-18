Ярославский рассказал о стратегии развития "ИНГО Украина" из группы DCH

Фото: Александр Ярославский (пресс-служба)

Компания "ИНГО Украина" обнародовала итоги успешной деятельности

Страховая компания "ИНГО Украина", входящая в структуру многопрофильной группы DCH известного бизнесмена Александра Ярославского, обнародовала итоги успешной деятельности и рассказала о планах технологической модернизации бизнес-процессов и построении прибыльного страхового бизнеса на основе инновационной модели развития. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"По итогам 2018 "ИНГО Украина" собрала свыше 1,2 млрд грн страховых премий - это на 14% превышает показатели аналогичного периода 2017 года. Прибыль компании составила 24,76 млн грн", - сообщила пресс-служба.

Ярославский, президент и основатель группы DCH, которая является владельцем одной из лидирующих на страховом рынке компаний, в своем обращении, опубликованном в годовом отчете компании, обратил внимание на правильно избранную менеджментом "ИНГО Украина" сбалансированную бизнес-стратегию, а также внедрение диджитал-инструментов в деятельности компании, которая демонстрирует прибыльную стабильную деятельность.

"Это наглядное свидетельство того, что стратегическая линия выбрана верно, а работа CК "ИНГО Украина" в составе группы DCH положительно повлияла на динамику развития компании. Важнейшим вектором, который будет определять движение вперед, является внедрение современных digital-решений. Уже сегодня многое сделано на этом пути, на очереди новые, интересные и полезные для клиентов инновационные проекты. Я благодарю менеджмент и команду СК "ИНГО Украина" за системный подход к ведению бизнеса. И уверен в успешном достижении поставленных целей", - отметил Ярославский.

"Компания оставляет неизменной свою стратегическую задачу — прибыльный рост в течение 3-х лет. Для ее достижения "ИНГО Украина" будет работать над повышением операционной эффективности и создавать инновационную среду. Проекты развития онлайн-страхования и углубления клиентоориентированности выходят на качественно новый уровень", - сообщает пресс-служба страховой компании, ссылаясь на слова ее главы правления Игоря Гордиенко.

По итогам года компания сформировала сбалансированный рост сбора страховых премий. Согласно сообщению компании, сборы по имущественным видам страхования превысили более 591 млн. грн. А наибольшую динамику показали направления личных видов страхования - премии компании за 2018 год в этом сегменте превысили 221 млн грн, что на 49% больше показателей 2017 года. Сборы по страхованию ответственности по итогам 2018 года превысили 400 млн грн - это на 50% больше показателей 2017 года.

"Компания успешно работает как с розничными клиентами, так и с корпоративным сектором, благодаря чему сохраняет сбалансированный портфель страховых премий", - сообщила пресс-служба страховой компании "ИНГО Украина".

Акционерная страховая компания "ИНГО Украина" - это 25-летний опыт работы и лидирующие позиции на рынке среди крупнейших страховых компаний страны. 28 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования позволяют компании предоставлять широкий спектр страхового покрытия для корпоративных и розничных клиентов.

"ИНГО Украина" является полным членом Моторного Транспортного Страхового Бюро Украины (МТСБУ), членом Американской Торговой Палаты (АСС), Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) и Международной Торговой Палаты (ICC). В 2018 году рейтинговое агентство "IBI-Рейтинг" подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг СК "ИНГО Украина" на высшем уровне - uaАА по национальной рейтинговой шкале со стабильным прогнозом.

С 2017 года основным акционером компании является украинская бизнес-группа DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, свыше 20 лет успешно работающая по модели фонда прямых инвестиций, ориентированная на поиск перспективных проектов и активов с потенциалом роста акционерной стоимости и лидерских позиций в своих рыночных сегментах.

DCH успешно реализовала инвестиционные проекты в различных отраслях на общую сумму свыше миллиарда долларов. Приоритетными направлениями деятельности группы являются финансы, промышленность, транспорт, девелопмент, производство стройматериалов, гостиничный бизнес, спорт и др.