Ярославський розповів про стратегію розвитку "ІНГО Україна" з групи DCH

Фото: Олександр Ярославський (прес-служба)

Компанія "ІНГО Україна" оприлюднила підсумки успішної діяльності

Страхова компанія "ІНГО Україна", що входить в структуру багатопрофільної групи DCH відомого бізнесмена Олександра Ярославського, оприлюднила підсумки успішної діяльності і розповіла про плани технологічної модернізації бізнес-процесів і побудови прибуткового страхового бізнесу на основі інноваційної моделі розвитку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"За підсумками 2018 "ІНГО Україна" зібрала понад 1,2 млрд грн страхових премій - це на 14% перевищує показники аналогічного періоду 2017 року. Прибуток компанії склала 24,76 млн грн", - повідомила прес-служба.

Ярославський, президент і засновник групи DCH, яка є власником однієї з лідируючих на страховому ринку компаній, у своєму зверненні, опублікованому в річному звіті компанії, звернув увагу на правильно обрану менеджментом "ІНГО Україна" збалансовану бізнес-стратегію, а також впровадження діджитал-інструментів у діяльності компанії, яка демонструє стабільну прибуткову діяльність

"Це наочне свідчення того, що стратегічна лінія вибрана вірно, а робота СК "ІНГО Україна" у складі групи DCH позитивно вплинула на динаміку розвитку компанії. Найважливішим вектором, який буде визначати рух вперед, є впровадження сучасних digital-рішень. Вже сьогодні багато зроблено на цьому шляху, на черзі нові, цікаві й корисні для клієнтів інноваційні проекти. Я дякую менеджменту і команду СК "ІНГО Україна" за системний підхід до ведення бізнесу. І впевнений в успішному досягненні поставлених цілей", - зазначив Ярославський.

"Компанія залишає незмінною свою стратегічну задачу — прибуткове зростання протягом 3-х років. Для її досягнення "ІНГО Україна" буде працювати над підвищенням операційної ефективності і створювати інноваційне середовище. Проекти розвитку онлайн-страхування та поглиблення клієнтоорієнтованості виходять на якісно новий рівень", - повідомляє прес-служба страхової компанії, посилаючись на слова голови правління Ігоря Гордієнка.

За підсумками року компанія сформувала збалансований зростання збору страхових премій. Згідно з повідомленням компанії, збори за майновими видами страхування перевищили більш 591 млн. грн. А найбільшу динаміку показали напрямки особистих видів страхування - премії компанії за 2018 рік в цьому сегменті перевищили 221 млн грн, що на 49% більше показників 2017 року. Збори по страхуванню відповідальності за підсумками 2018 року перевищили 400 млн грн - це на 50% більше показників 2017 року.

"Компанія успішно працює як з роздрібними клієнтами, так і з корпоративним сектором, завдяки чому зберігає збалансований портфель страхових премій", - повідомила прес-служба страхової компанії "ІНГО Україна".

Акціонерна страхова компанія "ІНГО Україна" - це 25-річний досвід роботи і лідируючі позиції на ринку серед найбільших страхових компаній країни. 28 ліцензій на різні види обов'язкового і добровільного страхування дозволяють компанії надавати широкий спектр страхового покриття для корпоративних і роздрібних клієнтів.

"ІНГО Україна" є повним членом Моторного Транспортного Страхового Бюро України (МТСБУ), членом Американської Торгової Палати (АСС), Європейської Бізнес Асоціації (EBA) і Міжнародної Торгової Палати (ICC). У 2018 році рейтингове агентство "IBI-Рейтинг" підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг СК "ІНГО Україна" на вищому рівні uaaa за національною рейтинговою шкалою зі стабільним прогнозом.

З 2017 року основним акціонером компанії є українська бізнес-група DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, понад 20 років успішно працює за моделлю фонду прямих інвестицій, орієнтована на пошук перспективних проектів і активів з потенціалом зростання акціонерної вартості і лідерських позицій у своїх ринкових сегментах.

DCH успішно реалізувала інвестиційні проекти в різних галузях на загальну суму понад мільярд доларів. Пріоритетними напрямками діяльності групи є фінанси, промисловість, транспорт, девелопмент, виробництво будматеріалів, готельний бізнес, спорт та ін.