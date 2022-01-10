Ярославский рассказал об инвестициях в футбол и грядущих трансферах "Металлиста"

Бизнесмен Александр Ярославский рассказал о своих инвестициях в футбол. В частности, о будущем ФК "Металлист", его турнирных амбициях и грядущих трансферах.

"Я не могу сказать, что инфраструктура (ФК "Металлист", - ред.) чужая. Все равно она же в Харькове - в какой-то степени она вся наша. Мы все здесь временные люди, на этом празднике жизни у Господа Бога. Никто из нас с собой это никуда не заберет - это все останется харьковчанам. И кто-то когда-то вспомнит, что был Саша Ярославский, который приложил к этому свою руку", - заявил Ярославский.

Ярославский также подчеркнул, что не видит ФК "Металлист" как бизнес-проект.

"Те задачи, которые мы перед собой поставили, не позволяют сделать этот проект прибыльным. Потому что ты всё равно будешь тратить больше, чем зарабатывать, продавая контракты и так далее. Поэтому Металлист точно не будет прибыльным бизнесом, по крайней мере, в ближайшее десятилетие. Но он должен стать проектом, вызывающим у всех "вау!" - отметил он.

В целом же Ярославский оптимистические оценивает перспективы национального футбольного первенства.

"Украинский футбол, может, не такой, каким он был в тот период 2005-2013 гг. Но сейчас ФК "Металлист" - уже боевая единица, на подходе "Днепр", я думаю, еще кто-то подтянется и уже будет веселее. Будут серьезные матчи "Металлиста", "Динамо", "Шахтера", "Днепра", "Ворскла" подтянется, в "Черноморец" ребята заходят. Всем интересно играть в конкурентном чемпионате, когда есть борьба. Ползание по полу никому не интересно смотреть", - убежден бизнесмен.

Отвечая на вопрос ведущих о мотивации инвестировать средства в развитие футбола и своего клуба "Металлист", Ярославский сказал, что "вдыхать жизнь - это же всегда хорошо".

"Приятно, когда собирается тут (на стадионе) по 40 тыс. человек, когда дети подпрыгивают выше головы - это же классно! Я всегда говорил, что есть вещи ценнее денег - это эмоции", - резюмировал он.