Ярославский рассчитался с Evraz за покупку рудника "Сухая Балка"

DCH Group осуществила последние платежи за ГОК "Сухая Балка"

Группа DCH Group Александра Ярославского завершила выполнение финансовых обязательств перед Evraz в рамках сделки по покупке горно-обогатительного комбината "Сухая Балка". Об этом Evraz сообщил в своем финансовом отчете.

Как следует из документа, DCH Group осуществила последние платежи в размере 15 млн долларов за ГОК "Сухая Балка" и 3 млн долларов дивидендов в рамках сделки на общую сумму в 109 млн долларов.

Как следует из отчетности Evraz, DCH Ярославского осуществила удачную покупку другого актива российской группы в Украине - "Днепровского металлургического завода" (ДМЗ). Изначально речь шла о стоимости этого актива около 106 млн долларов, но окончательная сумма сделки по продаже 97,73% акций ДМЗ украинскому бизнесмену составила 35 млн долларов.

DCH Group Ярославского - одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся украинских бизнес-групп с более чем 20-летней историей. Группа реализовала множество успешных инвестиционных проектов в приоритетных сферах ее интересов - финансы, промышленность, девелопмент, транспорт и др.

В частности, в финансовом секторе Ярославский успешно и фактически с "нуля" развил УкрСибБанк, который затем продал международной группе BNP Paribas Goup. Недавно группа DCH приобрела одну из крупнейших украинских страховых компаний ИНГО. Инвестиционная история в индустриальном секторе включает развитие СевГОКа и черкасского "Азота", приобретение и посткризисную реабилитацию "Харьковского тракторного завода", покупку рудника "Сухая Балка" и "Днепровского металлургического завода", известного как "Петровка". Среди прочих успешных инвестиционных проектов Ярославского - участие в акционерном капитале, развитие и дальнейшая продажа международным инвесторам крупнейшего национального оператора мобильной связи Kyivstar.

Основатель, владелец и президент DCH Александр Ярославский - один из наиболее известных украинских бизнесменов, инвестиции которого только в экономику Харьковского региона составляют свыше 1 млрд долларов. В том числе в роли генерального инвестора Евро-2012 он вложил свыше 300 млн долларов в создание и развитие объектов городской и спортивной инфраструктуры Харькова перед проведением Евро-2012 (аэропорт, стадион, первый в городе luxury-отель, сопутствующие объекты спортивной инфраструктуры).