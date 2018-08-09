Ярославський розрахувався з Evraz за купівлю рудника "Суха Балка"

DCH Group здійснила останні платежі за ГЗК "Суха Балка"

Група DCH Group Олександра Ярославського завершила виконання фінансових зобов'язань перед Evraz в рамках угоди з купівлі гірничо-збагачувального комбінату "Суха Балка". Про це Evraz повідомив у своєму фінансовому звіті.

Як слідує з документа, DCH Group здійснила останні платежі в розмірі 15 млн доларів за ГЗК "Суха Балка" та 3 млн доларів дивідендів в рамках угоди на загальну суму 109 млн доларів.

Як випливає з звітності Evraz, DCH Ярославського здійснила вдалу покупку іншого активу російської групи в Україні - "Дніпровського металургійного заводу (ДМЗ). Спочатку мова йшла про вартість цього активу близько 106 млн доларів, але остаточна сума угоди з продажу 97,73% акцій ДМЗ українському бізнесменові склала 35 млн доларів.

DCH Group Ярославського - одна з найбільших і таких, що найбільш динамічно розвиваються, українських бізнес-груп з більш ніж 20-річною історією. Група реалізувала безліч успішних інвестиційних проектів у пріоритетних сферах її інтересів - фінанси, промисловість, девелопмент, транспорт тощо.

Зокрема, у фінансовому секторі Ярославський успішно і фактично з "нуля" розвинув УкрСибБанк, який потім продав міжнародній групі BNP Paribas Goup. Нещодавно група DCH придбала одну з найбільших українських страхових компаній ІНГО. Інвестиційна історія в індустріальному секторі включає розвиток Північного ГЗК та черкаського "Азоту", придбання і посткризову реабілітацію "Харківського тракторного заводу", покупку рудника "Суха Балка" і "Дніпровського металургійного заводу", відомого як "Петрівка". Серед інших успішних інвестиційних проектів Ярославського - участь в акціонерному капіталі, розвиток і подальший продаж міжнародним інвесторам найбільшого національного оператора мобільного зв'язку Kyivstar.

Засновник, власник і президент DCH Олександр Ярославський - один з найбільш відомих українських бізнесменів, інвестиції якого тільки в економіку Харківського регіону становлять понад 1 млрд доларів. У тому числі в ролі генерального інвестора Євро-2012 він вклав понад 300 млн доларів у створення та розвиток об'єктів міської та спортивної інфраструктури Харкова перед проведенням Євро-2012 (аеропорт, стадіон, перший у місті luxury-готель, супутні об'єкти спортивної інфраструктури).