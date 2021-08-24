Ярославский прокомментировал пятую подряд победу "Металлиста" в Первой лиге

Как рассказал после матча президент футбольного клуба "Металлист" Александр Ярославский, эта игра стала подарком Харькову к его 367-летию.

"Мы с Игорем Александровичем Тереховым (и.о. мэра Харькова, - ред.) пообещали харьковчанам, что вернем "Металлист" - мы его вернули. Мы пообещали, что будем заниматься инфраструктурой - мы ею занимаемся. Это пятая подряд победа, но это же только начало, поэтому останавливаться на этом не надо, думать об этом не надо, но порадоваться мы можем", - делится эмоциями Александр Ярославский.

По его словам, в понедельник, 23 августа, исполнилось 367 лет Харькову и "Металлист" посвятил эту победу любимому городу.

"От всей души посвящаем эту победу Харькову, пусть он процветает еще не одно столетие. А мы будем только радоваться и будем счастливы, что живем в этом городе - чудесном, прекрасном, с сумасшедшими парками, классными дорогами, со всем на свете! А еще - с прекраснейшим "Металлистом", который мы вернули из небытия. Поэтому всех с праздником, с победой и всего самого наилучшего. "Только Харьков - только победа!" - это наш девиз, девиз харьковчан", - добавил Ярославский.

Впечатлениями от матча поделился и Игорь Терехов. Он поблагодарил всех, кто имеет отношение к возрождению "Металлиста" в городе, в частности Александра Ярославского.