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Ярославский прокомментировал пятую подряд победу "Металлиста" в Первой лиге

Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 22 августа, в День города Харькова, местный ФК "Металлист" одержал пятую подряд победу в Первой лиге национального чемпионата. На этот раз возродившемуся футбольному клубу из Харькова покорилась киевская "Оболонь" со счетом 3:0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФК "Металлист".

Как рассказал после матча президент футбольного клуба "Металлист" Александр Ярославский, эта игра стала подарком Харькову к его 367-летию.

"Мы с Игорем Александровичем Тереховым (и.о. мэра Харькова, - ред.) пообещали харьковчанам, что вернем "Металлист" - мы его вернули. Мы пообещали, что будем заниматься инфраструктурой - мы ею занимаемся. Это пятая подряд победа, но это же только начало, поэтому останавливаться на этом не надо, думать об этом не надо, но порадоваться мы можем", - делится эмоциями Александр Ярославский.

По его словам, в понедельник, 23 августа, исполнилось 367 лет Харькову и "Металлист" посвятил эту победу любимому городу.

"От всей души посвящаем эту победу Харькову, пусть он процветает еще не одно столетие. А мы будем только радоваться и будем счастливы, что живем в этом городе - чудесном, прекрасном, с сумасшедшими парками, классными дорогами, со всем на свете! А еще - с прекраснейшим "Металлистом", который мы вернули из небытия. Поэтому всех с праздником, с победой и всего самого наилучшего. "Только Харьков - только победа!" - это наш девиз, девиз харьковчан", - добавил Ярославский.

Впечатлениями от матча поделился и Игорь Терехов. Он поблагодарил всех, кто имеет отношение к возрождению "Металлиста" в городе, в частности Александра Ярославского.

Напомним, до этого "Металлист" победил во всех пяти играх Первой лиги национального чемпионата в стартовавшем сезоне 2021/2022. На данный момент он занимает первую строчку в турнирной таблице команд Первой лиги.

Напомним, 29 мая 2021 года Александр Ярославский, президент ФК "Металлист" в 2005-2012 гг., объявил о возрождении клуба. В тот день харьковский клуб второй лиги "Металл" сыграл свой последний матч против криворожского "Кривбасса", чтобы продолжить играть в национальном первенстве уже как ФК "Металлист".

Одновременно в Харькове начались работы по восстановлению футбольной инфраструктуры - стадиона, тренировочной базы, детской футбольной академии.

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МеталлистХарьковАлександр Ярославский