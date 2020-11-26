Ярославский призвал власть спасти "Мотор Сич" от краха, а Украину - от арбитражного иска

Фото: Александр Ярославский (пресс-служба)

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" однозначно настроены идти в международный арбитраж, чтобы добиться от государства Украина возмещения ущерба в размере $3,5 млрд.

Об этом говорится в официальном открытом обращении владельца и президента группы DCH Александра Ярославского к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову и главам депутатских фракций ВРУ.

В тексте этого документа Ярославский напоминает, что около трех месяцев тому назад китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили Министерству юстиции Украины уведомление о начале инвестиционного спора на $3,5 млрд с государством Украина. А согласно мировой практике, такой срок отводится для доарбитражного урегулирования ситуации, которое в данном случае так и не состоялось.

Ярославский предупреждает, что до начала рассмотрения инвестиционного спора по ПАО "Мотор Сич" остаются считанные дни.

"Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич", и в их числе наш партнер Skyrizon Aircraft Holdings, однозначно нацелены на то, чтобы добиваться справедливости в международном арбитраже. В течение последних четырех лет они не имеют возможности реализовать свои права акционеров из-за действий украинской власти, нарушающих двустороннее украино-китайское Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций от 31.12.1992 г. И не видят перспективы честного решения вопроса в украинском правовом поле. Эксперты самых уважаемых юридических компаний мира убеждены, что у украинской власти нет никаких законных оснований препятствовать тому, чтобы китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" внесли свой вклад в развитие украинской экономики и возрождение промышленности. С высокой степенью вероятности, так же посчитает и международный арбитражный суд", - отмечает Ярославский.

Как известно, интересы китайских инвесторов "Мотор Сич" будут защищать международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird, в штате которых работают авторы фундаментальных принципов защиты прав инвесторов, положенных в основу множества соответствующих межгосударственных соглашений.

Кроме того, одним из партнеров DLA Piper сейчас является Дуг Эмхофф, супруг Камалы Харрис, которая должна быть приведена к присяге в качестве вице-президента США 20 января.

Ярославский подчеркивает, что с каждой минутой ситуация с ПАО "Мотор Сич" усугубляется.

"Как гражданин Украины, искренне преданный своей стране, и бизнесмен, заинтересованный в ее экономическом росте, я считаю своим долгом попытаться предотвратить предстоящее неблагоприятное развитие событий, которое может нанести серьезнейший ущерб финансовому положению нашего государства и его международному реноме. Тем более, что очень значительный ущерб налицо уже сейчас. ПАО "Мотор Сич" - одно из крупнейших предприятий одного из самых больших украинских городов - сегодня фактически простаивает без рынков сбыта, без инвестиций в модернизацию производства, теряя уникальных специалистов и отправляя рабочих в вынужденные отпуска. И с каждой минутой ситуация становится все сложнее и необратимее", - заявил Ярославский.

Однако, по его мнению, у высшего руководства страны еще есть возможность остановиться, не дойдя до точки невозврата.

"У вас как исторических деятелей, которым украинский народ доверил рычаги государственного управления, есть шанс прекратить эскалацию конфликтной ситуации и принять знаковое и дальновидное решение - положить конец нарушению прав китайских инвесторов ПАО "Мотор Cич". И чем быстрее это будет сделано, тем лучше для Украины, Запорожского региона и многотысячного коллектива предприятия. Я верю, что этот шанс будет использован, а двойные стандарты и политически мотивированное преследование законного бизнеса останутся в прошлом. И прошу Вашего участия в судьбе ПАО "Мотор Сич", пока еще не поздно", - призывает Ярославский.

Бизнесмен подчеркивает, что его группа DCH располагает успешным опытом возрождения крупных промышленных предприятий, поэтому может выступить, в том числе и гарантом защиты национальных интересов Украины в реализации совместного украино-китайского проекта в сфере развития авиационной индустрии и двигателестроения. А также является гарантом соблюдения национальных интересов Украины в ситуации с ПАО "Мотор Сич".

"Если у кого-то из-за недостатка информации есть какие-то опасения в отношении соответствия коммерческой сделки частных юридических лиц национальным интересам Украины, то группа DCH, приобретя 25 % +1 акций ПАО "Мотор Сич", является гарантом соблюдения этих интересов. В инвестиционном портфеле DCH достаточно примеров успешного антикризисного управления, когда финансовые вливания и эффективный менеджмент возвращали промышленные предприятия к жизни, чтобы быть уверенными в успехе и на этот раз", - резюмирует он.

Напомним, бизнесмен Ярославский входит в ТОП-10 наиболее состоятельных украинских бизнесменов согласно рейтингу Forbes Ukraine-2020.

В начале августа текущего года принадлежащая ему группа DCH заявила о начале сотрудничества с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings.

В сообщении на официально сайте группы сказано, что стороны будут вести всестороннее сотрудничество, совместно осуществляя деятельность по развитию украинского авиастроения и, в частности, запорожского ПАО "Мотор Cич".

Группа DCH имеет богатый опыт восстановления и модернизации промышленных предприятий, что наглядно демонстрирует стабильное функционирование Харьковского тракторного завода, Днепровского металлургического завода, криворожского рудника "Сухая Балка".

Кроме того, силами DCH был построен и эффективно администрируется современный аэропорт в Харькове, в настоящее время DCH принимает участие в проекте строительства нового аэропорта в Днепре в качестве частного инвестора аэровокзального комплекса.