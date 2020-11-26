Ярославський закликав владу врятувати "Мотор Січ" від краху, а Україну - від арбітражного позову

Фото: Олександр Ярославський (прес-служба)

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" однозначно налаштовані йти в міжнародний арбітраж, щоб домогтися від держави Україна відшкодування збитку у розмірі $3,5 млрд.

Про це йдеться в офіційному відкритому зверненні власника і президента групи DCH Олександра Ярославського до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, голови Верховної ради Дмитра Разумкова та голів депутатських фракцій ВРУ.

У тексті цього документа Ярославський нагадує, що близько трьох місяців тому китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили Міністерству юстиції України повідомлення про початок інвестиційного спору на $3,5 млрд з державою Україна. А відповідно до світової практики, такий термін відводиться для доарбітражного врегулювання ситуації, яка в цьому випадку так і не відбулася.

Ярославський попереджає, що до початку розгляду інвестиційного спору по ПАТ "Мотор Січ" залишаються лічені дні.

"Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ", і в їх числі наш партнер Skyrizon Aircraft Holdings, однозначно націлені на те, щоб домагатися справедливості в міжнародному арбітражі. Протягом останніх чотирьох років вони не мають можливості реалізувати свої права акціонерів через дії української влади, які порушують двосторонню українсько-китайську Угоду про заохочення та взаємний захист інвестицій від 31.12.1992 р. І не бачать перспективи чесного вирішення питання в українському правовому полі. Експерти найбільш шанованих юридичних компаній світу переконані, що в української влади немає жодних законних підстав перешкоджати тому, щоб китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" робили свій вклад в розвиток української економіки та відродження промисловості. З високим ступенем імовірності, так само вважає і міжнародний арбітражний суд", - зазначає Ярославський.

Як відомо, інтереси китайських інвесторів "Мотор Січ" будуть захищати міжнародні юридичні компанії WilmerHale, DLA Piper та Bird&Bird, у штаті яких працюють автори фундаментальних принципів захисту прав інвесторів, покладених в основу безлічі відповідних міждержавних угод.

Крім того, одним з партнерів DLA Piper зараз є Дуг Емхофф, чоловік Камали Харріс, яка повинна бути приведена до присяги в якості віце-президента США 20 січня.

Ярославський підкреслює, що з кожною хвилиною ситуація з ПАТ "Мотор Січ" посилюється.

"Як громадянин України, щиро відданий своїй країні, і бізнесмен, зацікавлений в її економічному зростанні, я вважаю своїм обов'язком спробувати запобігти подальший несприятливий розвиток подій, який може завдати збитків фінансового становища нашій державі та її міжнародного реноме. Тим більше, що дуже значний збиток наявності вже зараз. ПАТ "Мотор Січ" - одне з найбільших підприємств одного з найбільших українських міст - сьогодні фактично простоює без ринків збуту, без інвестицій в модернізацію виробництва, втрачаючи унікальних фахівців і відправляючи робітників у вимушені відпустки. І з кожною хвилиною ситуація стає все складніше і непоправніше", - заявив Ярославський.

Однак, на його думку, у вищого керівництва країни ще є можливість зупинитися, не дійшовши до точки неповернення.

"У вас як історичних діячів, яким український народ довірив важелі державного управління, є шанс припинити ескалацію конфліктної ситуації і прийняти знакове і далекоглядне рішення - покласти край порушенню прав китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ". І чим швидше це буде зроблено, тим краще для України, Запорізького регіону та багатотисячного колективу підприємства. Я вірю, що цей шанс буде використано, а подвійні стандарти і політично мотивоване переслідування законного бізнесу залишаться в минулому. І прошу Вашої участі в долі ПАТ "Мотор Січ", поки ще не пізно", - закликає Ярославський.

Бізнесмен підкреслює, що його група DCH має успішний досвід відродження великих промислових підприємств, тому може виступити, в тому числі і гарантом захисту національних інтересів України в реалізації спільного українсько-китайського проекту у сфері розвитку авіаційної індустрії та двигунобудування. А також є гарантом дотримання національних інтересів України в ситуації з ПАТ "Мотор Січ".

"Якщо у когось через нестачу інформації є якісь побоювання щодо відповідності комерційної угоди приватних юридичних осіб національним інтересам України, то група DCH, придбавши 25 % +1 акцій ПАТ "Мотор Січ", є гарантом дотримання цих інтересів. В інвестиційному портфелі DCH достатньо прикладів успішного антикризового управління, коли фінансові вливання і ефективний менеджмент повертали промислові підприємства до життя, щоб бути впевненими в успіху і на цей раз", - резюмує він.

Нагадаємо, бізнесмен Ярославський входить до ТОП-10 найзаможніших українських бізнесменів згідно з рейтингом Forbes Ukraine-2020.

На початку серпня поточного року група DCH заявила про початок співпраці з китайською компанією Skyrizon Aircraft Holdings.

У повідомленні на офіційному сайті групи сказано, що сторони будуть вести всебічне співробітництво, спільно здійснюючи діяльність по розвитку українського авіабудування і, зокрема, запорозького ПАТ "Мотор Січ".

Група DCH має багатий досвід відновлення та модернізації промислових підприємств, що наочно демонструє стабільне функціонування Харківського тракторного заводу, Дніпровського металургійного заводу, криворізького рудника "Суха Балка".

Крім того, силами DCH був побудований і ефективно адмініструється сучасний аеропорт у Харкові, зараз DCH бере участь у проекті будівництва нового аеропорту у Дніпрі в якості приватного інвестора аеровокзального комплексу.