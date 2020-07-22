Ярославский призвал наказать виновных в поджоге техники Blacksea Consortium в Харькове

Фото: поджог техники в Харькове (пресс-служба)

Blacksea Consortium входит в корпорацию Makyol, которая является партнером DCH в строительств дорог

Владелец и президент DCH Александр Ярославский обратился с открытым письмом к главам МВД, СБУ и Генпрокуратуры с просьбой разобраться в ситуации с сегодняшним поджогом в Харькове техники международного партнера DCH компании Blacksea Consortium, которая входит в строительную корпорацию Makyol.

Об этом говорится в заявлении на сайте DCH.

По информации Харьковского горсовета, в результате нападения с использованием бутылок с зажигательной смесью были серьезно повреждены три грузовых автомобиля, при этом строительство продолжается.

"Нам сложно объяснить нашему международному партнеру, почему вместо обещанного властью режима наибольшего благоприятствования для бизнеса, он с первых же шагов сталкивается с преступностью и не может спокойно выполнить свою работу. Поэтому прошу Вас восстановить правопорядок и обеспечить соблюдение законности применительно к харьковскому проекту Makyol в Украине, а также наказать виновных в сегодняшней попытке поджога", - сказано в обращении Ярославского.

Ярославский подчеркнул, что пригласил Makyol в Украину для участия в национальном проекте "Большая стройка", который инициирован и находится под личным контролем президента Владимира Зеленского.

"DCH многие годы системно занимается привлечением в Украину иностранных инвесторов для совместной реализации проектов, и мы всегда последовательно защищаем и отстаиваем интересы всех наших партнеров. Потому что тем самым мы защищаем инвестиционный имидж нашей страны и стараемся повысить инвестиционную привлекательность нашей экономики", - пишет бизнесмен.

По его мнению, то, как разрешится ситуация в Харькове, "на долгое время станет маркером для всех международных компаний - можно или нельзя вести дела в нашей стране".

Как известно, Blacksea Consortium выполняет работы по строительству автомагистрали, которая соединит Салтовку с центром города, а DCH является стратегическим партнером корпорации Makyol в Украине.

Бизнесмен Ярославский входит в топ-10 украинских бизнесменов по версии Forbes Ukraine. Принадлежащая ему группа DCH имеет более, чем 20-летнюю историю и располагает диверсифицированным инвестиционным портфелем, в которых входят активы таких секторов, как финансы, промышленность, транспорт, девелопмент, строительство и др.

DCH известна своей практикой защиты интересов таких международных компаний как BNP Paribas, Apolla, Citigroup.