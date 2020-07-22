Ярославський закликав покарати винних у підпалі техніки Blacksea Consortium в Харкові

Фото: підпал техніки в Харкові (прес-служба)

Blacksea Consortium входить в корпорацію Makyol, яка є партнером DCH в будівництво доріг

Власник і президент DCH Олександр Ярославський звернувся з відкритим листом до глав МВС, СБУ і Генпрокуратури з проханням розібратися в ситуації з сьогоднішнім підпалом в Харкові техніки міжнародного партнера компанії DCH Blacksea Consortium, яка входить в будівельну корпорацію Makyol.

Про це йдеться в заяві на сайті DCH.

За інформацією Харківської міськради, в результаті нападу з використанням пляшок з запалювальною сумішшю були серйозно пошкоджені три вантажних автомобілів, при цьому будівництво триває.

"Нам складно пояснити нашому міжнародного партнера, чому замість обіцяного владою режиму найбільшого сприяння для бізнесу, він з перших же кроків стикається зі злочинністю і не може спокійно виконати свою роботу. Тому прошу Вас відновити правопорядок та забезпечити дотримання законності стосовно харківського проекту Makyol в Україні, а також покарати винних у сьогоднішній спробі підпалу", - сказано у зверненні Ярославського.

Ярославський підкреслив, що запросив Makyol в Україну для участі в національному проекті "Велике будівництво", яке ініційовано і знаходиться під особистим контролем президента Володимира Зеленського.

"DCH багато років системно займається залученням в Україну іноземних інвесторів для спільної реалізації проектів, і ми завжди послідовно захищаємо і відстоюємо інтереси всіх наших партнерів. Тому що тим самим ми захищаємо інвестиційний імідж нашої країни й намагаємося підвищити інвестиційну привабливість нашої економіки", - пише бізнесмен.

На його думку, те, як вирішиться ситуація у Харкові, "на довгий час стане маркером для всіх міжнародних компаній - можна або не можна вести справи в нашій країні".

Як відомо, Blacksea Consortium виконує роботи з будівництва автомагістралі, яка з'єднає Салтівку з центром міста, а DCH є стратегічним партнером корпорації Makyol в Україні.

Бізнесмен Ярославський входить в топ-10 українських бізнесменів за версією Forbes Ukraine. Йому належить група DCH має більш, ніж 20-річну історію і володіє диверсифікованим інвестиційним портфелем, до яких входять активи таких секторів, як фінанси, промисловість, транспорт, девелопмент, будівництво тощо.

DCH відома своєю практикою захисту інтересів таких міжнародних компаній як BNP Paribas, Apolla, Citigroup.