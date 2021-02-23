Ярославский призвал харьковскую власть возродить футбольный клуб "Металлист"

Бизнесмен Александр Ярославский призвал местную власть Харькова и области возродить футбольный клуб "Металлист". В 2025 году клуб отметит свой столетний юбилей.
Об этом говорится в открытом письме бизнесмена, которое обнародовано
на сайте группы DCH.
Обращение адресовано представителям городской и областной власти: Игорю Терехову, и.о. городского головы Харькова, Айне Тымчук, секретарю Харьковского городского совета, и Артуру Товмасяну, председателю Харьковской областной государственной администрации, а также фанатскому движению и всем неравнодушным гражданам.
"Наш родной город Харьков и наша родная Харьковщина имеют богатейшее культурное наследие, достойное того, чтобы его бережно хранили. В числе достижений харьковской громады, золотыми буквами вписанных в историю региона, победы и титулы футбольного клуба "Металлист". Семь бронзовых наград и "серебро" национального первенства, еврокубковые матчи и четвертьфинал Лиги Европы УЕФА, красавец-стадион к Евро-2012, и детская футбольная академия, а главное, всенародная любовь и гордость харьковчан - все это "Металлист", - пишет Ярославский.
Бизнесмен также напомнил, что в 2025 году футбольный клуб отметит свой 100-летний юбилей от момента основания.
"Наш долг как патриотов Харькова и Харьковщины встретить этот юбилей достойно. Но пока от того славного "Металлиста" осталось одно название, а созданная к Евро-2012 инфраструктура приходит в негодность. Поэтому я предлагаю всем неравнодушным землякам, болельщикам с горячими сердцами, местной власти, заинтересованной в развитии региона, объединиться и возродить истинный героический "Металлист"! Со своей стороны обещаю приложить все усилия для того, чтобы вернуть клубу былую славу", - добавил Ярославский.
Напомним, за время, когда Ярославский был президентом ФК "Металлист", харьковский клуб вошел в тройку лидеров национального первенства. Благодаря средствам, инвестированным им в команду и клубную инфраструктуру, "Металлист" семь раз становился бронзовым призером чемпионата Украины по футболу, а сразу после продажи клуба выиграл серебро национального первенства.
Благодаря инвестициям DCH была профинансирована реконструкция домашней арены клуба - стадиона "Металлист", а также были созданы новая учебно-тренировочная база и детская футбольная академия "Металлист".
В 2012 году Ярославский вынужденно продал клуб. Со временем "Металлист" пришел в упадок и прекратил свое существование в качестве профессионального футбольного клуба.
Ярославский известен в мире как крупнейший частный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012. Его инвестиции в развитие спортивной, городской, клубной и транспортной инфраструктуры города превысили 300 млн долларов.
В рамках подготовки Харькова к Евро-2012 город получил современный международный аэропорт и стадион, тренировочную базу и пятизвездочный отель, где во время проведения финальных матчей европейского футбольного первенства базировалась штаб-квартира УЕФА.
Общий объем инвестиций Ярославского в экономику Харьковского региона превышает 1 млрд долларов.