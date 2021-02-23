Ярославский призвал харьковскую власть возродить футбольный клуб "Металлист"

Обращение адресовано представителям городской и областной власти: Игорю Терехову, и.о. городского головы Харькова, Айне Тымчук, секретарю Харьковского городского совета, и Артуру Товмасяну, председателю Харьковской областной государственной администрации, а также фанатскому движению и всем неравнодушным гражданам.

"Наш родной город Харьков и наша родная Харьковщина имеют богатейшее культурное наследие, достойное того, чтобы его бережно хранили. В числе достижений харьковской громады, золотыми буквами вписанных в историю региона, победы и титулы футбольного клуба "Металлист". Семь бронзовых наград и "серебро" национального первенства, еврокубковые матчи и четвертьфинал Лиги Европы УЕФА, красавец-стадион к Евро-2012, и детская футбольная академия, а главное, всенародная любовь и гордость харьковчан - все это "Металлист", - пишет Ярославский.

Бизнесмен также напомнил, что в 2025 году футбольный клуб отметит свой 100-летний юбилей от момента основания.

"Наш долг как патриотов Харькова и Харьковщины встретить этот юбилей достойно. Но пока от того славного "Металлиста" осталось одно название, а созданная к Евро-2012 инфраструктура приходит в негодность. Поэтому я предлагаю всем неравнодушным землякам, болельщикам с горячими сердцами, местной власти, заинтересованной в развитии региона, объединиться и возродить истинный героический "Металлист"! Со своей стороны обещаю приложить все усилия для того, чтобы вернуть клубу былую славу", - добавил Ярославский.