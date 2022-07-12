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Ярославский привез в Украину мобильные рентгеновские установки

Новина українською →
Вторник 12 июля 2022 21:14
Ярославский привез в Украину мобильные рентгеновские установки Фото: Александр Ярославский (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Бизнесмен Александр Ярославский закупил для харьковских больниц очередную партию медицинского оборудования на $1 млн. На этот раз - мобильные рентгеновские установки, которые могут использоваться и в медицинских учреждениях, и в полевой медицине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение DCH.

В DCH отмечают, что речь идет о передвижных рентгеновских системах. Благодаря своей мобильности они применяются в отделениях неотложной помощи, реанимации и интенсивной терапии, где необходима быстрая диагностика или проведение диагностики в палате без перемещения пациента.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость гуманитарных проектов бизнесмена, по оценке Forbes в Украине, составила $3,3 млн.

В рамках программы международной поддержки World4Kharkiv Харьковщине были переданы 26 автомобилей скорой помощи, а также грузопассажирские авто для муниципальных служб города.

Предыдущий комплект медицинского оборудования для проведения хирургических операций высокой степени сложности на сумму $0,5 млн был передан Харьковской областной клинической больнице.

Также группа DCH разработала всеукраинский проект по расчистке городов от руин зданий для последующего проведения восстановительных работ.

Согласно данным официального сайта DCH, входящие в ее состав предприятия пополнили в текущем году бюджеты разных уровней налогами и сборами на сумму около 1,2 млрд грн.

По информации СМИ, Александр Ярославский сегодня планирует пересечь государственную границу Украины со стороны Словакии.

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Александр Ярославский
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