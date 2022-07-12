Ярославський привіз в Україну мобільні рентгенівські установки

Бізнесмен Олександр Ярославський закупив для харківських лікарень чергову партію медичного обладнання на $1 млн. На цей раз - мобільні рентгенівські установки, які можуть використовуватися і в медичних установах, і в польовій медицині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення DCH.

У DCH відзначають, що мова йде про пересувні рентгенівські системи. Завдяки своїй мобільності вони застосовуються у відділеннях невідкладної допомоги, реанімації та інтенсивної терапії, де необхідна швидка діагностика або проведення діагностики в палаті без переміщення пацієнта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вартість гуманітарних проектів бізнесмена, за оцінкою Forbes в Україні, склала $3,3 млн.

В рамках програми міжнародної підтримки World4Kharkiv Харківщині були передані 26 автомобілів швидкої допомоги, а також вантажопасажирські авто для муніципальних служб міста.

Попередній комплект медичного обладнання для проведення хірургічних операцій високого ступеня складності на суму $0,5 млн був переданий Харківській обласній клінічній лікарні.

Також група DCH розробила всеукраїнський проект з розчищення міст від руїн будівель для подальшого проведення відновлювальних робіт.

Згідно з даними офіційного сайту DCH, що входять до її складу підприємства поповнили в поточному році бюджети різних рівнів податками і зборами на суму близько 1,2 млрд грн.

За інформацією ЗМІ, Олександр Ярославський сьогодні планує перетнути державний кордон України з боку Словаччини.