Ярославский привез в Харьков лабораторные ПЦР-тесты

В понедельник, 23 марта, в Харьков с Китая прибыли тесты на коронавирус, о поставке которых владелец и президент DCH Александр Ярославский договорился с китайским миллиардером Джеком Ма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу антикризисного штаба в Харькове.

Речь идет о ПЦР-тестах, которые обеспечивают наиболее высокую возможную точность диагностики и применяются в лабораторных условиях.

Как сообщают в пресс-службе, по мнению ученых-вирусологов, ПЦР-анализ является золотым стандартом для диагностики коронавирусной инфекции. С помощью специального иммунофлюоресцентного анализатора взятые у пациентов образцы исследуются на предмет наличия в них специфического для коронавируса N-антиген. По сути, тест-система - это пластиковая кассета, запечатанная в индивидуальный пакет, в лунках которой проводится анализ.

"Я выполнил свое личное обещание президенту Украины и передал от семьи Ярославских $2 млн на закупку товаров медицинского назначения. В Харьков доставлены бесценные в сегодняшних условиях точнейшие тесты на коронавирус. Мы смогли мобилизовать харьковский бизнес и собрать серьезные деньги на поддержку медицины. То есть приняты важнейшие меры экстренного реагирования для защиты нашего региона. Дальше - особенно в условиях объявленной чрезвычайной ситуации - дело, прежде всего, за местными властями", - сказал Ярославский.

Бизнесмен также добавил, что продолжает держать ситуацию на контроле и при необходимости готов подключаться по мере поступления запросов органов госвласти.

Как ранее писало РБК-Украина, на прошлой неделе в Харькове был создан первый антикризисный штаб по итогам встречи в Офисе президента представителей власти и крупного бизнеса. 17 марта было его первое заседание, а 19 марта состоялась встреча с лидерами регионального бизнес-сообщества.