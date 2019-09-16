Ярославский: практика использования статуса депутата для давления на правоохранителей должна остаться в прошлом

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский обратился к президенту Украины, Верховной раде Украины и правоохранителям с официальным письмом, касающимся возмещения долгов группы АИС на общую сумму около 100 млн долларов перед DCH как кредитором-правопреемником "УкрСиббанка". Документ размещен на корпоративном сайте DCH вместе с сопроводительным текстом.

Среди правоохранительных органов-адресатов: Генеральная прокуратура Украины, Министерство внутренних дел Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Государственное бюро расследований.

"В своем письме Александр Ярославский указывает на очевидные злоупотребления народными депутатами Украины нового созыва своим депутатским статусом для оказания давления на DCH как кредитора в интересах бенефициаров группы компании АИС - экс-депутатов ВРУ Дмитрия Святаша и Василия Полякова. В документе отмечается также, что в настоящее время в рамках уголовного производства по делу возмещения долгов АИС: Василию Полякову предъявлено подозрение в мошенничестве, обоим бенефициарам АИС ограничена свобода передвижения, должностные лица АИС находятся под круглосуточным домашним арестом. В то же время, должники предпринимают попытки уйти от ответственности в "лучших" коррупционных традициях", - сказано в сопроводительном тексте к скан-копии письма, размещенной на сайте DCH.

"Очень странно читать письма за подписью депутатов Верховной рады Украины, которые пытаются подменить собой суд и занимаются адвокацией недобросовестных должников. Так же, как отвратительно наблюдать за имитацией руководством АИС митингов под стенами властных структур. - сказано в письме Александра Ярославского. - По глубокому убеждению коллектива группы DCH, практика использования статуса депутата Верховной Рады Украины в личных целях и для давления на правоохранительные органы должна остаться в прошлом, а народные избранники должны сосредоточиться на законотворчестве и представительстве интересов народа Украины".

Группа DCH обращает также внимание президента Украины, депутатского корпуса ВРУ, правоохранительных и антикоррупционных органов на то, насколько губительна для инвестиционной привлекательности Украины ситуация, когда права кредиторов системно нарушаются при видимом попустительстве государственной власти. И насколько важно продемонстрировать политическую волю в деле защиты украинским государством законных интересов бизнеса - "в том числе, на примере ситуации с возмещением многомиллионных долгов АИС, от возврата которых бенефициары этой группы уклоняются уже 12 лет".

"Политическое влияние на хозяйственные отношения недопустимы в демократическом современном государстве. А дискриминация кредиторов существенно ухудшает инвестиционную привлекательность страны и перспективы ее экономического роста. Убежден, что при честном и прозрачном рассмотрении дела по долгам АИС суд примет объективное справедливое решение, а мир увидит реальный мощный пример того, как украинская власть строит правовое государство и защищает законные интересы бизнеса", - пишет Ярославский.

Ранее в СМИ прошла информация об обращении 20 депутатов к новоназначенному генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Как ранее заявил по итогам собственного расследования депутат Александр Дубинский в своем видеоблоге, он многократно встречал экс-депутата Дмитрия Святаша в Раде нового созыва: он как один из бенефициаров автокорпорации АИС собирал подписи депутатов нового созыва под письмом в адрес нового генпрокурора Руслана Рябошапки с требованием выяснить законность расследования генпрокуратуры по делу об уклонении от возврата кредитов. В своем видео Дубинский раскрыл скрытые в информации СМИ фамилии депутатов-подписантов обращения, среди которых оказались такие же должники перед банками, как и сам Святаш, пытающиеся избежать возврата долгов перед банками.

Также депутат Дубинский сообщил, что Святаш организовал систему давления и запугивания судей, правоохранительных и антикоррупционных органов посредством фальшивых акций протеста, которые сам финансировал. Как отметил Дубинский, посредством такого давления, используя депутатский мандат, Святаш пытался противодействовать законным решениям об изъятии имущества, которое было заложено по кредитам.