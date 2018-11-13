Ярославский пожелал регбистам "Олимпа" новых достижений

Фото: Александр Ярославский (dch.com.ua)

Ярославский поблагодарил игроков "Олимпа" за яркие победы

Председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная поздравила национальную сборную Украины по регби-15, основу которой составляют игроки клуба "Олимп", принадлежащего бизнесмену Александру Ярославскому, с чемпионством и с победой над сборной Венгрии в турнире сезона 2018-19 дивизиона "Конференция 1. Север".

"Мы очень надеемся, что победы и достижения, которых добился клуб "Олимп" - ваша команда - сохранятся навсегда, вы всегда будете победителями. Желаю вам новых достижений, новых побед, боевого духа, бойцовского характера и только "золотых" побед. Благодарю за то, что вы прославляете наш славный харьковский край. Все болельщики будут следить за вашими новыми достижениями и, конечно же, держать за вас кулаки. Спасибо вам", - сказала Светличная, общаясь с игроками сборной, состоящей, преимущественно, из регбистов самого титулованного на национальном и международном уровне харьковского клуба "Олимп".

В свою очередь, Ярославский, оказывающий поддержку РК "Олимп", поблагодарил национальную сборную и игроков своего клуба за яркие победы.

"Я очень горд за нашу Харьковскую область, что вы отстаиваете ее интересы не только в Украине, но и за рубежом. Очень рад за нашу национальную сборную, костяк которой составляет "Олимп". Я знаю, что такое быть главным тренером и команды, и национальной сборной, какая это ответственность и перед Украиной, и перед Харьковской областью, ответственность перед самим собой, перед семьей, перед всеми ребятами. Поэтому, в первую очередь я хотел бы поздравить тебя, поздравить и вас, ребята, пожелать вам всем здоровья. И пожелать вам, чтобы у меня было все хорошо - тогда и у вас будет все хорошо. От души желаю вам побед!", - сказал Ярославский, обращаясь к наставнику клуба "Олимп" и национальной сборной Валерию Кочанову.

Игроки национальной сборной получили ценные подарки, а участникам встречи достались фирменные мячи, выполненные в клубных цветах РК "Олимп". Лучший бомбардир чемпионата Украины по регби - нападающий регбийного клуба "Олимп" Олег Косарев - заработал для сборной в схватке с венграми 21 игровое очко в матче, который был выигран украинской сборной с результатом 48:24. Это уже второй победный матч украинской сборной в текущем турнире сезона дивизиона "Конференция 1. Север".

В середине октября подопечные Валерия Кочанова одержали убедительную победу над сборной Люксембурга.

Регби-клуб Ярославского во главе с Валерием Кочановым в этом сезоне стал четырнадцатикратным чемпионом Украины по регби-15, является девятикратным по регби-7, а также девять раз становился обладателем Кубка Украины по регби-15 и шесть раз по регби-7.