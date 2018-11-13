Ярославський побажав регбістам "Олімпу" нових досягнень

Фото: Олександр Ярославський (dch.com.ua)

Ярославський подякував гравцям "Олімпу" за яскраві перемоги

Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична привітала національну збірну України з регбі-15, основу якої складають гравці клубу "Олімп", що належить бізнесменові Олександру Ярославському, з чемпіонством і з перемогою над збірною Угорщини в турнірі сезону 2018-19 дивізіону "Конференція 1. Північ".

"Ми дуже сподіваємося, що перемоги та здобутки, яких досяг клуб "Олімп" - ваша команда - назавжди збережуться, ви завжди будете переможцями. Бажаю вам нових досягнень, нових перемог, бойового духу, бійцівського характеру і тільки "золотих" перемог. Дякую за те, що ви прославляєте наш славетний харківський край. Всі вболівальники будуть стежити за вашими новими здобутками і, звичайно ж, тримати за вас кулаки. Спасибі вам", - сказала Світлична, спілкуючись з гравцями збірної, складається, переважно, з регбістів найтитулованішого на національному і міжнародному рівні харківського клубу "Олімп".

У свою чергу, Ярославський, який надає підтримку РК "Олімп", подякував національній збірній і гравцям свого клубу за яскраві перемоги.

"Я дуже гордий за нашу Харківську область, що ви відстоюєте її інтереси не тільки в Україні, але і за кордоном. Дуже радий за нашу національну збірну, кістяк якої становить "Олімп". Я знаю, що таке бути головним тренером команди та національної збірної, яка це відповідальність і перед Україною, і перед Харківською областю, відповідальність перед самим собою, перед сім'єю, перед усіма хлопцями. Тому, в першу чергу я хотів би привітати тебе привітати і вас, хлопці, побажати вам усім здоров'я. І побажати вам, щоб у мене було все добре - і тоді у вас буде все добре. Від душі бажаю вам перемог!", - сказав Ярославський, звертаючись до наставника клубу "Олімп" і національної збірної Валерія Кочанова.

Гравці національної збірної отримали цінні подарунки, а учасникам зустрічі дісталися фірмові м'ячі, виконані в клубних кольорах РК "Олімп". Кращий бомбардир чемпіонату України з регбі - нападник регбійного клубу "Олімп" Олег Косарєв - заробив для збірної в сутичці з угорцями 21 ігрове очко в матчі, який був виграний українською збірною з результатом 48:24. Це вже другий переможний матч української збірної у поточному турнірі сезону дивізіону "Конференція 1. Північ".

У середині жовтня підопічні Валерія Кочанова здобули переконливу перемогу над збірною Люксембургу.

Регбі-клуб Ярославського на чолі з Валерієм Кочановим в цьому сезоні став чотирнадцятиразовим чемпіоном України з регбі-15, є дев'ятиразовим з регбі-7, а також дев'ять разів ставав володарем Кубка України з регбі-15 і шість раз з регбі-7.